Un riconoscimento che premia non soltanto la professionalità, ma soprattutto l’impegno concreto al servizio degli altri. Roberto Schiavone di Favignana, presidente di Universo Humanitas, è tra le personalità insignite del riconoscimento dell’Ordine di San Panteleimon, l’onorificenza ucraina che valorizza quanti si distinguono per misericordia, solidarietà e attenzione alla dignità umana. Schiavone è stato premiato per aver consegnato 5 ambulanze e medicinali al fronte ucraino. La cerimonia di premiazione, dedicata all’edizione 2025-2026, si è svolta il 19 novembre nella suggestiva cornice della Chiesa di San Silvestro al Quirinale, a Roma. Un appuntamento di particolare significato, dedicato a istituzioni, professionisti e organizzazioni che hanno offerto un contributo concreto alle iniziative di sostegno alla popolazione ucraina, duramente colpita dal conflitto. Per Schiavone si tratta di un riconoscimento che assume un valore particolare, perché arriva al termine di un percorso caratterizzato dall’impegno nel settore sociale e umanitario. Alla guida di Universo Humanitas, ha rappresentato una realtà associativa impegnata nella promozione della solidarietà e nell’assistenza alle persone in condizioni di difficoltà. Un’attività che trova nei principi di accoglienza, disponibilità e tutela dei più fragili i propri punti di riferimento La presenza del presidente di Universo Humanitas nell’elenco dei destinatari dell’onorificenza testimonia anche il valore della cooperazione tra le realtà italiane e quelle ucraine, in un momento storico nel quale la solidarietà internazionale assume un’importanza fondamentale. La manifestazione ha visto tra i protagonisti anche l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, destinatario del Premio dell’Ordine di San Panteleimon, e l’avvocato Achille Campagna, distintosi per l’assistenza legale alle vittime in Ucraina. Riconoscimenti e attestati sono stati inoltre destinati alla Fondazione Banco Farmaceutico, alla Fondazione Grimaldi, al senatore Marco Scurria, alla deputata Lia Quartapelle, al senatore Filippo Sensi, ad Andrea Iacomini, portavoce UNICEF, e a Roberto Falletti, presidente dell’associazione La Memoria Viva. La cerimonia, presentata dalla giornalista Claudia Conte e accompagnata dalle esibizioni del coro di voci bianche Liberton, si è svolta con il patrocinio delle rappresentanze diplomatiche ucraine in Italia e presso la Santa Sede. L’Ordine di San Panteleimon rappresenta una delle espressioni più significative del riconoscimento pubblico dell’impegno professionale e umanitario in Ucraina. Attraverso il Comitato Estero per l’Italia, l’onorificenza viene attribuita anche a personalità e organizzazioni italiane che si sono distinte nei campi sanitario, sociale e della solidarietà. Per Roberto Schiavone, il riconoscimento rappresenta dunque un’importante attestazione del valore dell’impegno associativo e della necessità di costruire, anche attraverso il volontariato, ponti di solidarietà tra comunità e popoli.