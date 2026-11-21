Nuovo assetto al vertice delle Compagnie dei Carabinieri di Amalfi e Sapri, due presidi strategici per il controllo delle aree costiere a nord e a sud del capoluogo salernitano. Ieri mattina, nella caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, il comandante provinciale Andrea Corinaldesi ha presentato ufficialmente alla stampa i due nuovi ufficiali chiamati a guidare i rispettivi reparti: il capitano Corina Lanza per la Costiera Amalfitana e il capitano Riccardo Blanco per il Golfo di Policastro. Entrambi trentunenni e già operativi sui rispettivi territori da alcune settimane, i due ufficiali portano a Salerno esperienze maturate in contesti metropolitani ampi e complessi. Nel dare loro il benvenuto, il comandante Corinaldesi ha evidenziato il peso operativo delle due Compagnie, soprattutto durante i mesi di maggiore afflusso turistico: “Sono due reparti che ovviamente d’estate vivono il clou della loro attività perché aumenta proprio la popolazione residente. Avere queste due nuove professionalità per noi è un grande piacere perché portano nuovi stimoli: faranno sicuramente bene, sono due grandi professionisti e quindi siamo contenti di averli qui tra noi”. Originaria di Randazzo, in provincia di Catania, da undici anni nell’Arma dei Carabinieri con formazione all’Accademia Militare di Modena e diversi incarichi già ricoperti in varie città italiane, il capitano Corina Lanza arriva ad Amalfi dopo aver guidato la Compagnia di Roma Piazza Venezia. Nel tracciare un primo bilancio del suo insediamento lungo la Divina, l’ufficiale ha messo a confronto le due realtà territoriali e indicato le linee prioritarie dell’azione dell’Arma: “Quella dell’area metropolitana di Roma e quella della Costiera Amalfitana sono due realtà molto diverse, che presentano taluni punti di continuità, in particolar modo in relazione alla vocazione turistica. Per il resto ho avuto modo di apprezzare in queste prime settimane dal mio insediamento come la Costiera si discosti dalla mia precedente esperienza, innanzitutto per il rapporto diretto con la comunità e allo stesso tempo per i fenomeni illeciti che vi si registrano”. Un impegno che si sviluppa lungo un comprensorio ampio e delicato dal punto di vista ambientale, sul quale il capitano Lanza ha rimarcato la continuità investigativa con l’autorità giudiziaria: “Il territorio della mia giurisdizione ricomprende undici comuni che vanno da Maiori fino a Positano, al confine con il Comando Provinciale di Napoli: una costa nota a livello internazionale per le sue bellezze paesaggistiche che vanno anzitutto tutelate, così come va tutelata la sua gente. Dal punto di vista paesaggistico e ambientale ho avuto modo di apprezzare come lo sforzo della Compagnia Carabinieri di Amalfi sia stato votato nel tempo anche al contrasto all’abusivismo edilizio, ed è un tema a noi caro sul quale, d’intesa con la Procura della Repubblica, continueremo a lavorare”. Accanto alla tutela del paesaggio, l’attenzione del nuovo vertice di Amalfi è rivolta alla sicurezza quotidiana dei residenti, a partire dalla prevenzione dei raggiri contro le fasce più fragili e dal contrasto alla diffusione degli stupefacenti: “Dal punto di vista della tutela delle comunità, purtroppo anche in questi giorni si sono registrati tentativi di truffe ai danni delle persone anziane, quindi dei soggetti vulnerabili, e su questo stiamo investendo molto in termini di prevenzione e sensibilizzazione, anche attraverso incontri organizzati dai comandanti di stazione rivolti proprio alle fasce più deboli della popolazione. D’altra parte, uno dei fenomeni che in linea con l’affluenza turistica registra un aumento nella stagione primaverile ed estiva è quello dello spaccio di sostanze stupefacenti, piaga che però affligge la Costiera talvolta anche durante il periodo di bassa stagione, perché diventa il triste rifugio alla noia delle fasce più giovani della popolazione”. Proprio verso i giovani, le scuole e il tessuto civico costiero il capitano Lanza ha annunciato un’azione costante di ascolto e presenza sul territorio: “Proprio a loro sarà rivolta la mia attenzione attraverso incontri nelle scuole e nei forum giovanili: sono molto aperta alle iniziative dei ragazzi perché è importante il dialogo, e la Costiera da questo punto di vista garantisce un rapporto veramente diretto con i cittadini, consentendo di valorizzare al massimo quel principio di prossimità che è proprio dell’Arma. Sono stata accolta con grande calore sia dalle istituzioni che dalla gente, testimonianza dell’ottima sinergia e del rapporto di fiducia verso l’Arma dei Carabinieri: in questo rapporto mi dispongo con orgoglio e grande senso di responsabilità, ribadendo fin da ora la mia disponibilità e la mia promessa a scendere in campo per fare del mio meglio insieme ai colleghi che sono al mio fianco”. Sul versante meridionale della provincia, alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Sapri si è invece insediato il capitano Riccardo Blanco, trentunenne originario della provincia di Lecce e proveniente dal Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli. Chiamato a coordinare i presidi dell’Arma nell’ampio comprensorio del Golfo di Policastro, l’ufficiale ha sottolineato le differenze operative rispetto alla realtà partenopea e la volontà di garantire un presidio capillare sia lungo la fascia costiera sia nei comuni dell’interno: “Quella del Golfo di Policastro è una realtà sicuramente diversa rispetto alla città di Napoli, soprattutto per quanto riguarda la vastità del territorio alla quale non ero abituato. Ho avuto un primo impatto molto positivo, accolto calorosamente dalle istituzioni locali e da tutti i cittadini”. Anche per la Compagnia di Sapri, le direttrici tracciate dal nuovo vertice puntano sulla prossimità alle comunità locali e sul coordinamento istituzionale nella prevenzione e repressione dei reati: “Ci impegneremo come Arma dei Carabinieri, io e i miei uomini della Compagnia di Sapri, a garantire una vicinanza e un ascolto quotidiano a tutte le comunità, dall’entroterra fino alla costa, assicurando una vigilanza costante a tutti i cittadini, in piena sinergia con le indicazioni della locale Procura e in totale collaborazione con gli enti locali e le altre forze di polizia”.