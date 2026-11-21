Castel San Giorgio/Nocera Inferiore. Prima di uccidere l’insegnante in pensione che era anche sua cugina, il 79enne Gilberto Capuano avrebbe aggredito fisicamente anche la moglie con la quale spesso avrebbe litigato. Un pestaggio che aveva costretto la donna ad allontanarsi di casa facendo infuriare il marito che si accanì con la 88enne incolpandola di essere la causa delle vicissitudini che aveva con la consorte. Questo particolare sarebbe stato un ostacolo per la difesa nel chiedere i domiciliari come alternativa al carcere. Per il 79enne convalida degli arresti e conferma della detenzione in cella come stabilito subito dopo il fermo (con confessione) del delitto di Elda Capuano. Ci sarà Riesame dove la difesa dovrebbe presentare istanza di misura cautelare meno afflittiva supportata da un certificato medico sulle condizioni psichiche del 79enne e l’incompatibilità con il regime carcerario. Per ora però resta in carcere. Immortalato dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale nei pressi dell’abitazione, era fuggito nella zona montana del paese a confine tra Valle dell’Irno e Agro Nocerino Sarnese, era stato bloccato dai militari e portato in caserma presso il comando della Compagnia di Mercato San Severino. Era a giocare a bocce. Per lui dopo la confessione c’è stato il fermo con l’accusa di omicidio aggravato. Capuano avrebbe reiteratamente accoltellato la donna il cui corpo è stato trovato esamine sul pavimento dell’abitazione dal nipote impiegato comunale. Il quale non riuscendo a contattare l’insegnante in pensione Elda Capuano si era recato con altri familiari presso la sua abitazione. Il 79enne, sottoposto ad immediato interrogatorio aveva ammesso i fatti effettuando una ricostruzione lucida e dettagliata dell’accaduto individuando il movente del gesto nella circostanza che “l’anziana si era intromessa in una lite familiare tra lui e la propria consorte, a seguito della quale quest’ultima si era allontanata dalla propria abitazione”. Ora la convalida del fermo e la conferma del carcere.