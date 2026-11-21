CASERTA – Un pareggio che lascia inevitabilmente un po’ di amaro in bocca, ma anche indicazioni positive dalle quali ripartire. La Sa- lernitana torna da Caserta con un 2-2 che non con- sente di compiere quel salto in classifica che una vittoria avrebbe garantito, ma ai mi- crofoni di Lira Tv Vito Di Bari preferisce concentrarsi so- prattutto sulla prestazione e sui segnali di crescita mo- strati dalla squadra. Il tec- nico granata promuove l’atteggiamento dei suoi, pur individuando alcuni aspetti sui quali lavorare ancora.«Sapevamo che era un campo difficile, siamo stati bravi ad andare in van- taggio e nella ripresa pote- vamo anche raddoppiare. Siamo stati bravi a reagire dopo il pari, peccato per il 2- 2 ma io devo analizzare l’at- teggiamento della squadra

che è stato coraggioso, com- patto proprio come piace a me nonostante un campo ostico», ha spiegato Di Bari, soddisfatto soprattutto della personalità mostrata dai granata in un derby tutt’al- tro che semplice.Non tutto, però, convince l’allenatore,

che individua nella gestione del possesso uno dei princi- pali margini di migliora- mento: «Non mi sta piacendo ancora la gestione della palla, ci liberiamo troppo velocemente della palla quando possiamo far male nelle transizioni agli avversari se la gestiamo me- glio». Anche le scelte offen- sive rispondono a una precisa strategia: «In attacco stiamo facendo delle scelte con giocatori più in velocità, è una strategia per mettere in difficoltà i difensori della Casertana».Il giudizio com- plessivo sul gruppo resta co- munque positivo: «Sono tutti stati positivi, è chiaro che mi aspetto tanto ma i ra- gazzi mi stanno dimo- strando molto». Inevitabile, poi, il riferimento alla classi- fica e alle occasioni perse per avvicinarsi alle posizioni più ambiziose: «Oggi con la vittoria potevamo guardare la classifica con occhi di- versi, mancano quattro par-