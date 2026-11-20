Ennesima serata amara per la Feldi Eboli in questo inizio di stagione, le volpi davanti al proprio pubblico incassano una sconfitta per 1-4 contro il fanalino di coda Fortitudo Pomezia. Al PalaSele i rossoblù non riescono a trovare la via del gol e devono arrendersi alla formazione laziale, capace di colpire nei momenti chiave della gara e di difendere il vantaggio fino alla sirena finale. Tra le note positive della serata c’è il ritorno in campo di Venancio, nuovamente a disposizione della squadra dopo l’assenza delle ultime gare. L’avvio di partita vede il Pomezia provare a rendersi pericoloso con una conclusione di Mateus, mentre la Feldi risponde con Bertoline, che va vicino al vantaggio centrando il palo. La gara resta equilibrata e le volpi cercano di trovare gli spazi giusti per sbloccare il risultato, ma a cinque minuti dall’intervallo arriva la doccia fredda: Pedro Toro trova la rete che porta avanti gli ospiti con un facile tap in sotto porta. La Feldi prova a reagire ed Echavarria ha l’occasione per ristabilire la parità, ma trova sulla propria strada Molitierno, protagonista di un intervento decisivo che conserva il vantaggio del Pomezia. Si va così al riposo sullo 0-1. Durante l’intervallo c’è spazio anche per un momento speciale per i colori rossoblù: Selucio riceve il premio di MVP del mese di ottobre, riconoscimento per le prestazioni offerte nel corso delle ultime settimane con la maglia delle foxes. La ripresa, però, si apre nel peggiore dei modi per le volpi con il Pomezia che infatti subito il raddoppio con Babris, che porta il risultato sullo 0-2 con un tiro velenoso e complica ulteriormente la serata dei padroni di casa. La Feldi si ritrova così chiamata a inseguire con due reti di svantaggio, ma a metà ripresa è ancora Pomezia a sfiorare la rete con Pedro Toro. Poco dopo i pometini trovano il tris con Raubo, ma quando sembra ormai una partita a senso unico le volpi riaprono il match con la rete di Tato Block quando mancano poco più di 5 minuti al termine. Nonostante i continui tentativi di riaprire la partita, le volpi non riescono a trovare il guizzo necessario per battere Molitierno, in serata di grazia e il Pomezia cala il poker con Cutrupi, portando a casa una vittoria preziosa in trasferta. Al PalaSele finisce 1-4 per la Feldi arriva un altro stop in campionato, in una serata nella quale il risultato non premia gli sforzi dei rossoblù. Le volpi dovranno ora ripartire dal lavoro quotidiano per ritrovare punti e continuità nel proprio cammino stagionale, il campionato è ancora molto lungo e la squadra di mister Luciano Antonelli necessita di un cambio di rotta per ritrovare la retta via. “Non abbiamo quella fame e quella capacità di soffrire che ci ha sempre caratterizzato, oggi abbiamo creato tante occasioni ma alla fine abbiamo perso 1-4. Dobbiamo ricordarci la storia di questa società e rispettare chi lavora al suo interno e i tifosi, senza quella cattiveria non possiamo andare molto lontano in Serie A. Naturalmente sono io il primo responsabile di questa situazione e devo fare in modo che i ragazzi ritrovino la fame di vincere, lottare e soffrire nei momenti importanti”, le parole di mister Antonelli al termine del match.