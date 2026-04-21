Rifondazione comunista con Lanocita

Rifondazione Comunista sostiene Franco Massimo Lanocita alle comunali di Salerno con un accordo di programma irrinunciabile. “Da sempre ci battiamo contro la non-democrazia partecipativa della compagine deluchiana – spiegano – oggi collaboriamo per una nuova Salerno: aperta al mondo e alla solidarietà”. “La coerenza è un valore. Il nostro progetto non è manutenzione del presente, ma rivoluzione dell’ordinario”, dichiara Franco Musumeci. Obiettivo: una città dove vivere non sia un lusso, con lavoro, mare e aria beni comuni protetti dalla speculazione. “Salerno non deve più essere vetrina per turisti e deserto per i residenti, ma comunità solidale e inclusiva”.Tra i punti: Forum dei Giovani e reintroduzione delle Circoscrizioni per la democrazia di prossimità. Su casa e welfare: Agenzia Comunale per l’Abitare contro gli sfitti, calmierazione affitti, reddito di dignità tagliando spese per “marketing deluchiano”, Case del Quartiere a Matierno, Ogliara, Fratte. Sulla costa: “Il mare deve tornare ai salernitani”. No alla privatizzazione del Porticciolo di Pastena, stop al gigantismo portuale, Cold Ironing per i fumi delle navi, 60% di spiagge libere. E ancora: CER sui tetti pubblici, riqualificazione Vestuti e Forte La Carnale, task force su traffico e strade. Sul lavoro: “Protocollo Salario 10 Euro”, stop ad appalti senza salario minimo e sicurezza, Cooperativa Pubblica di Comunità per internalizzare i servizi, Osservatorio sul lavoro nero. Sanità: Case della Salute Comunali h24, Consulta Popolare sulla Sanità, uscita dal “Sistema Barelle” con monitoraggio pubblico delle attese al Pronto Soccorso. “Su questi punti – concludono – non arretriamo e su essi nasce un accordo che ci vedrà protagonisti nella prossima campagna per Salerno”. Intanto, tra i candidati al consiglio comunale, a sostegno di Lanocita, spunta la consigliera comunale uscente Sara Petrone, ormai da tempo in rotta con l’allora amministrazione Napoli e con il Pd a guida di Piero De Luca. Petrone potrebbe essere candidata nella terza lista a sostegno dell’avvocato: Lanocita sindaco Salerno Democratica ma, per ora, nessuna certezza.
Categorie
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco