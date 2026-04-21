Rifondazione comunista con Lanocita

Rifondazione Comunista sostiene Franco Massimo Lanocita alle comunali di Salerno con un accordo di programma irrinunciabile. “Da sempre ci battiamo contro la non-democrazia partecipativa della compagine deluchiana – spiegano – oggi collaboriamo per una nuova Salerno: aperta al mondo e alla solidarietà”. “La coerenza è un valore. Il nostro progetto non è manutenzione del presente, ma rivoluzione dell’ordinario”, dichiara Franco Musumeci. Obiettivo: una città dove vivere non sia un lusso, con lavoro, mare e aria beni comuni protetti dalla speculazione. “Salerno non deve più essere vetrina per turisti e deserto per i residenti, ma comunità solidale e inclusiva”.Tra i punti: Forum dei Giovani e reintroduzione delle Circoscrizioni per la democrazia di prossimità. Su casa e welfare: Agenzia Comunale per l’Abitare contro gli sfitti, calmierazione affitti, reddito di dignità tagliando spese per “marketing deluchiano”, Case del Quartiere a Matierno, Ogliara, Fratte. Sulla costa: “Il mare deve tornare ai salernitani”. No alla privatizzazione del Porticciolo di Pastena, stop al gigantismo portuale, Cold Ironing per i fumi delle navi, 60% di spiagge libere. E ancora: CER sui tetti pubblici, riqualificazione Vestuti e Forte La Carnale, task force su traffico e strade. Sul lavoro: “Protocollo Salario 10 Euro”, stop ad appalti senza salario minimo e sicurezza, Cooperativa Pubblica di Comunità per internalizzare i servizi, Osservatorio sul lavoro nero. Sanità: Case della Salute Comunali h24, Consulta Popolare sulla Sanità, uscita dal “Sistema Barelle” con monitoraggio pubblico delle attese al Pronto Soccorso. “Su questi punti – concludono – non arretriamo e su essi nasce un accordo che ci vedrà protagonisti nella prossima campagna per Salerno”. Intanto, tra i candidati al consiglio comunale, a sostegno di Lanocita, spunta la consigliera comunale uscente Sara Petrone, ormai da tempo in rotta con l’allora amministrazione Napoli e con il Pd a guida di Piero De Luca. Petrone potrebbe essere candidata nella terza lista a sostegno dell’avvocato: Lanocita sindaco Salerno Democratica ma, per ora, nessuna certezza.