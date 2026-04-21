Forza Italia, in Campania verso stop al congresso regionale

La stagione congressuale di Forza Italia va avanti nel rispetto dell’unità del partito. Questa la linea emersa nella riunione dei vertici azzurri con il segretario Antonio Tajani nella sede nazionale di FI, e condivisa nei giorni scorsi dalla famiglia del fondatore. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, nel calendario dei congressi regionali saranno privilegiati i territori in cui si registra già l’unità del partito. Seguiranno le Regioni nelle quali si sta ancora lavorando per raggiungere una posizione unitaria. Dunque, in Campania sembra essere quasi certo lo stop, dopo il documento sottoscritto dai senatori Francesco Silvestro e Raffaele De Rosa e i deputati Pino Bicchielli e Annarita Patriarca. Nel documento sottoscritto infatti emerge la volontà di sospendere la fase congressuale e dedicarsi alle prossime elezioni amministrative: “LLe prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio, sono un passaggio decisivo per la capacità del partito di consolidare la propria presenza nei territori e interpretare le istanze dei cittadini. Un banco di prova che richiede coesione, visione strategica e la piena mobilitazione di tutte le energie disponibili”, hanno detto. “Per queste ragioni riteniamo opportuno e responsabile sollecitare una sospensione della stagione congressuale, al fine di concentrare tutte le forze del partito sulla campagna elettorale imminente. Non si tratta di un rinvio del confronto democratico, che resta fondamentale, ma di una scelta per collocarlo in una fase più adeguata, nella quale possa svolgersi con serenità e piena partecipazione”, spiegano gli esponenti azzurri. “È probabile – secondo quanto raccontano fonti qualificate – che circa i due terzi dei congressi possano celebrarsi entro l’estate, con dieci Regioni al via a stretto giro e altre nelle quali la soluzione unitaria sembrerebbe alla portata.