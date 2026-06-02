Salerno. I nuovi ingressi in consiglio comunale

di Erika Noschese

La nomina degli assessori della giunta De Luca contribuisce a definire in modo definitivo la composizione del Consiglio comunale di Salerno. L’ingresso di alcuni consiglieri nella nuova giunta, infatti, lascia vacanti diversi seggi che saranno occupati dai primi dei non eletti nelle rispettive liste, completando così il quadro dell’assise cittadina che accompagnerà il sindaco Vincenzo De Luca nel corso della nuova consiliatura. Per i Progressisti per Salerno, la nomina di tre assessori consente l’ingresso in Consiglio comunale dei primi tre non eletti: Alessandra Francese, con 714 preferenze, Eva Avossa, con 661 voti, e Manuela Maria Siniscalco, che ha ottenuto 492 preferenze. Tre innesti che rafforzano la rappresentanza della lista all’interno dell’aula consiliare. Per A Testa Alta subentrano invece Felice Santoro, forte di 650 voti, e Pasquale Criscito, che ne ha raccolti 571. Marco Mazzeo, con 565 preferenze, entra in Consiglio comunale in seguito alla nomina ad assessore di Paola De Roberto, mentre Filomeno Di Popolo, che ha ottenuto 639 preferenze, torna tra gli scranni dell’assemblea cittadina grazie all’ingresso in giunta di un rappresentante di Avanti Salerno Psi. Infine, Giovanni D’Avenia, con 432 preferenze, conquista un seggio in Consiglio comunale a seguito della nomina ad assessore di Gaetana Falcone. Un avvicendamento che completa il mosaico della maggioranza e ridisegna gli equilibri dell’aula, chiamata ora a confrontarsi con le prime sfide amministrative del nuovo mandato. I consiglieri eletti dovrebbero essere proclamati la prima settimana di luglio, salvo ulteriori ritardi dettati dai ricorsi presentati dagli esclusi.