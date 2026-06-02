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Futuro Nazionale, designati i delegati per l’Assemblea Costituente

  • Giugno 2, 2026
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Futuro Nazionale, designati i delegati per l’Assemblea Costituente

Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale in provincia di Salerno in vista dell’Assemblea Costituente in programma il 13 e 14 giugno. Il Comitato Futuro Nazionale Eboli 1 ha designato quale proprio delegato il Senatore Franco Cardiello, mentre il Comitato Futuro Nazionale Eboli 2 ha indicato il giovane Manuel Cetrulo. A seguito della nomina, Manuel Cetrulo ha espresso il proprio ringraziamento per la fiducia ricevuta e ha rivolto un riconoscimento al lavoro svolto dal Senatore Cardiello nella costruzione e nel consolidamento della rete territoriale di Futuro Nazionale. “In occasione della nomina a delegato all’Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, prevista per il 13 e 14 giugno, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Comitato Futuro Nazionale Eboli 2 per la fiducia che ha inteso accordarmi. Ricevere questa delega rappresenta per me un grande onore e una significativa responsabilità, che affronterò con impegno, entusiasmo e spirito di servizio, contribuendo alla costruzione di un progetto politico che guarda al futuro con serietà, competenza e radicamento nei territori. Un ringraziamento particolare va al Senatore Franco Cardiello, nominato delegato dal Comitato Futuro Nazionale Eboli 1, per il grande lavoro che sta portando avanti non solo nella città di Eboli, ma sull’intera provincia di Salerno, favorendo la nascita e il consolidamento dei comitati di Futuro Nazionale. La collaborazione instaurata nel tempo con il Senatore Cardiello si è rafforzata giorno dopo giorno, diventando un importante punto di riferimento umano e politico, fondato sulla condivisione di valori, idee e obiettivi comuni. Con questo spirito mi appresto a partecipare all’Assemblea Costituente, consapevole dell’importanza di questo momento e determinato a dare il mio contributo per la crescita e il radicamento di Futuro Nazionale.”

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