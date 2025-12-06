Riflettori del Premio Paestum sul video giornalismo d’inchiesta

Si terrà oggi, alle ore 16:30, nell’Aula Consiliare “Carmine Manzi” del Palazzo Vanvitelliano, sede del Comune di Mercato San Severino, la cerimonia di premiazione della 63ª edizione del Premio Nazionale Paestum, prestigioso appuntamento culturale fondato da Carmine Manzi e divenuto, nel corso delle sue molte edizioni, un punto di riferimento per la poesia, la narrativa, la fotografia e, più in generale, per la promozione dei valori civili e culturali del nostro Paese. Anche quest’anno il Premio ha registrato una notevole partecipazione da tutta Italia, con opere che hanno messo in evidenza sensibilità, maturità espressiva e un grande impegno artistico. A condurre la serata sarà la giornalista Annamaria Nitto, Consigliera dell’Assostampa, che accompagnerà il pubblico e gli autori in un percorso attraverso le opere selezionate e i riconoscimenti assegnati. Particolare rilievo assumono, come tradizione, i Premi Speciali, attribuiti a figure che si sono distinte nell’ambito del giornalismo, del sociale e della comunicazione. Il Premio Speciale per il Giornalismo “Carmine Manzi” è stato assegnato a Rebecca Pecori, attualmente impegnata al programma “Lo Stato delle Cose”, condotto da Massimo Giletti su RAI 3. Pecori si è distinta per la capacità di affrontare temi complessi con rigore, sensibilità e un’attenzione particolare alle dinamiche sociali e culturali contemporanee. Il suo lavoro, capace di coniugare chiarezza narrativa e profondità umana, è stato riconosciuto dalla Giuria come un esempio di giornalismo responsabile e attento. La Medaglia del Senato della Repubblica – Premio Speciale alla Carriera – viene conferita a Ercole Rocchetti, inviato e autore che ha legato il proprio nome a numerose stagioni di “La Vita in Diretta” su RAI 1. La sua attività, profonda e articolata, ha attraversato decenni di cronaca italiana offrendo al pubblico un racconto sempre equilibrato, rispettoso e capace di valorizzare la dimensione umana degli eventi. Il premio intende omaggiare una carriera costruita sulla dedizione, sulla correttezza professionale e sull’ascolto autentico delle persone. Il Premio Speciale per il Sociale – Medaglia della Camera dei Deputati – è stato assegnato a Saverio Tommasi, giornalista e videoreporter che ha segnato con coraggio e sensibilità una importante stagione del giornalismo sociale italiano. Per anni volto riconosciuto di Fanpage.it, Tommasi ha dato spazio alle storie di chi vive ai margini, affrontando temi delicati legati ai diritti civili, alla povertà educativa e alle fragilità sociali. La sua attività presidente di “SHEEP Italia” e la sua partecipazione alla “Global Sumud Flottilla” per Gaza, unita a uno stile di racconto diretto e profondamente umano, rappresentano un esempio di impegno civile che la Giuria ha voluto premiare. La Giuria letteraria dell’edizione 2025 è composta dalle docenti dell’Università degli Studi di Salerno Ornella De Rosa e Valentina Cucciniello, dal consigliere e tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Salvatore Campitiello — che terrà anche la relazione tecnica — e dallo scrittore Tito Cauchi, storico componente del Premio. La Giuria della Fotografia è formata dai docenti ed esperti Fernando Rosamilia, Giovanni Contursi e Felice Soriente, che hanno selezionato le opere finaliste e decretato i vincitori dopo un attento lavoro di valutazione. Nel corso della serata saranno inoltre proposte le letture sceniche delle opere finaliste, affidate all’attrice Elena Parmense, protagonista di numerose produzioni teatrali, reading poetici e performance narrative. La sua interpretazione offrirà al pubblico un momento di intensa partecipazione emotiva e darà voce ai testi selezionati dalla Giuria. Al termine della premiazione ci sarà un intervento musicale a cura della pianista Silvia Siniscalchi. I premi delle sezioni letterarie e della fotografia sono stati assegnati come segue: Racconto breve: I Premio – Rita Muscardin (Savona) II Premio – Gabriele Andreani (Pesaro) III Premio – Antonio Crescenzo (Firenze) Poesia in vernacolo: I Premio – Francesca Patitucci (Salerno) II Premio – Luigi Specchio (Salerno) III Premio – Fausto Marseglia (Marano di Napoli) Poesia in lingua: I Premio – Luisa Di Francesco (Taranto) II Premio – Vittorio Di Ruocco (Pontecagnano Faiano – SA) III Premio – Elena Cipriani Mazzantini (Grosseto) Fotografia: I Premio – Alfonso Lenza (Mercato San Severino – SA) II Premio – Lucia Ruocco (Atrani – SA) III Premio – Maria Antonella D’Agostino (Matera) Anche quest’anno il Premio si avvale della collaborazione del Liceo Artistico “Sabatini–Menna” di Salerno, che ha realizzato i premi in ceramica destinati ai vincitori. Un ringraziamento particolare va alla dirigente scolastica Renata Florimonte e agli studenti coordinati dalla professoressa Luciana Femia, per l’impegno creativo e la professionalità dimostrati. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno e del Comune di Mercato San Severino. L’edizione 2025 ha inoltre ricevuto la Medaglia del Presidente del Senato della Repubblica e la Medaglia del Presidente della Camera dei Deputati, conferite ai Premi Speciali come riconoscimento dell’alto valore culturale e civile dell’iniziativa. Per informazioni: Accademia di Paestum – Mercato San Severino (SA) segreteria@accademiadipaestum.it – Tel. 089 9340749