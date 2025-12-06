Vietri. Cittadinanza onoraria al professor Antonio Giordano

L’amministrazione di Vietri sul mare Il giorno 19 dicembre, conferirà al prof. Antonio Giordano Oncologo professore universitario, direttore dello Sbarro institut for cancer research and molecular medicine di Philadelphia docente presso l’università di Siena, la cittadinanza onoraria del nostro comune. Voglio innanzitutto esprimere il mio ringraziamento a tutta l’amministrazione comunale, al Sindaco Giovanni De Simone, per questo riconoscimento, che sarà sicuramente di stimolo al professore per portare il nome di Vietri sempre di più in alto. Antonio Giordano è una delle maggiori personalità scientifiche riconosciuta a livello mondiale, nella lotta contro il cancro. Con i suoi preziosi studi ha aperto la conoscenza a scoperte, che hanno ampliato la conoscenza dei meccanismi molecolari alla base dei tumori. Nel 1993 ha identificato e clonato il gene oncosoppressore fondamentale nella regolazione del ciclo cellulare e nella prevenzione delle proliferazioni tumorali. Nel 2000 ha guidato con la sua equipe,una terapia genetica in vivo in modelli murini, segnalando concrete possibilità terapeutiche attraverso questi approcci. Nel 2001 ha scoperto un processo cruciale nella crescita dei tumori. Riconoscimenti per l’impegno scientifico e civile nel promuovere salute pubblica e trasparenza. A tal proposito bisogna ricordare la continuazione della lotta al disastro ambientale e sanitario iniziata da suo padre Prof. Gian Giacomo Giordano, autore della denuncia dell’inquinamento ambientale nella terra dei fuochi, che ha coinvolto un sistema politico camorristico, distruggendo un territorio poco lontano da noi. Molte altre scoperte attraverso le quali ha ricevuto riconoscimenti internazionali, il Taobuk Da Vinci Prize (2024). IL Professore, è membro del Consiglio Superiore di Sanità fino al 2028. Ha ricevuto recentemente, Il Palermo University prize per la salute ambientale e la genetica dei tumori. Il suo impegno attuale è nello studio dell’IA nell’ applicazione alla ricerca che rappresenta una rivoluzione scientifica senza precedenti come lui stesso spiega nell’articolo in prima pagina de il Mattino del 4 Dicembre scorso. Le nostre aspettative sono quelle che attraverso il Professore Giordano si possa illuminare ancora di più il nome di Vietri sul Mare, stimolando economia turismo, partecipazione sociale e possa essere ancor di più meta di personalità illustri. Il professore sin da bambino, ha frequentato Vietri, come lui stesso a ricordato, in aula consiliare, durante la seduta del consiglio comunale in cui è stata deliberata all’unanimità il conferimento dell’onoreficenza. Le sue origini sono di Corbara, località dei monti lattari, poco lontano da noi. Già i suoi genitori sceglievano Vietri come meta balneare. Il professore già in più occasioni ha messo a disposizione le sue conoscenze scientifiche e professionali per aiutare cittadini vietresi con problemi oncologici. Ci auguriamo una presenza assidua affinché con la sua scienza possa aiutarci a migliorare il territorio in quanto a inquinamento e qualità della vita ad esso legato. Giuseppe Mendozzi