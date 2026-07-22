Rifiuti abbandonati a Salerno, il grazie ai Forestali dell’assessore Pecoraro

Nove persone ritenute responsabili dell’abbandono illecito di rifiuti, sono state deferite all’autorità giudiziaria al termine di un’articolata attività investigativa del nucleo dei Carabinieri Forestali di Salerno. L’operazione ha interessato la zona industriale e la litoranea salernitana, dove sono stati documentati diversi episodi di abbandono di rifiuti, anche pericolosi. Per le persone coinvolte è stata inoltre richiesta alla Prefettura la sospensione della patente di guida, come previsto dalla normativa vigente. “Desidero esprimere – sottolinea l’assessora all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro – il mio ringraziamento alle donne e agli uomini del nucleo dei Carabinieri Forestali per il lavoro che svolgono quotidianamente a tutela del territorio. Operazioni come questa dimostrano che i controlli funzionano e che chi sceglie di abbandonare rifiuti può essere individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni. L’abbandono illecito dei rifiuti è un danno per l’ambiente, per la salute e per l’intera collettività. La Regione Campania continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare la prevenzione e il contrasto agli illeciti ambientali, perché difendere il territorio significa tutelare il futuro delle nostre comunità”. L’operazione – si sottolinea dalla Regione Campania – conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni e Forze dell’Ordine per contrastare un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità ambientali del territorio e ribadisce un principio chiaro: contro chi inquina non può esserci alcuno spazio per l’impunità.