ITA Airways e Atitech firmano il nuovo accordo per la manutenzione della flotta

ITA Airways e Atitech stringono un’alleanza strategica per il futuro del trasporto aereo italiano: i Consigli di Amministrazione delle due società hanno deliberato il via libera al nuovo contratto per la manutenzione degli aeromobili della Compagnia di bandiera. L’accordo è stato firmato da Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, e da Gianni Lettieri, Presidente di Atitech. L’intesa supera il tradizionale schema cliente-fornitore per lanciare un modello operativo più flessibile, integrato e orientato alle performance. Attraverso una sinergia tecnica e organizzativa, il nuovo assetto ottimizzerà i tempi di fermo macchina e la pianificazione delle attività manutentive, garantendo la massima efficienza a supporto della flotta di ITA Airways. Un traguardo che non solo blinda gli standard di sicurezza e operatività, ma tutela l’occupazione e valorizza le eccellenze professionali del Paese. “Con la firma di questo contratto inauguriamo una nuova stagione nei rapporti con Atitech, fondata sulla fiducia reciproca e su una partnership sempre più solida, nella quale il valore della collaborazione supera la dimensione strettamente contrattuale – ha dichiarato Joerg Eberhart, AD e DG di ITA Airways -. Questo accordo crea le condizioni per rafforzare il presidio manutentivo a supporto della nostra flotta e, al tempo stesso, per garantire stabilità e sicurezza ai posti di lavoro coinvolti. È un passo in avanti importante per ITA Airways, per Atitech e per il sistema Italia, perché consolida una relazione industriale strategica basata su responsabilità condivisa, qualità e prospettiva di lungo periodo”. Gianni Lettieri, Presidente di Atitech, ha aggiunto: “Questa firma non è solo un accordo commerciale, ma rappresenta un pilastro industriale per l’intero sistema Paese. Lavorare al fianco della compagnia di bandiera ci permette di mettere a valore l’altissimo livello tecnico delle nostre maestranze, consolidando Atitech come leader di riferimento nel settore delle manutenzioni nell’area EMEA. Con ITA Airways condividiamo una visione orientata all’eccellenza e alla sostenibilità sociale: questo contratto garantisce stabilità industriale, investimenti sul territorio e, soprattutto, continuità occupazionale per un settore vitale per l’economia nazionale”.
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