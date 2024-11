Ricette e idee Green per le feste

Da oggi fino all’Epifania, vi accompagneremo con una rubrica dedicata a rendere le feste più belle e sostenibili. Ogni settimana: ricette sfiziose e facili e consigli per apparecchiare la tavola con stile, utilizzando elementi naturali e decorazioni fai-da-te, per un Natale all’insegna della sostenibilità. Rami di pino, agrumi, spezie e candele diventeranno protagonisti di addobbi semplici ma eleganti, in grado di creare un’atmosfera calda e accogliente.

Seguiteci per vivere insieme la magia delle feste, celebrando la convivialità e il rispetto per l’ambiente. Buon Avvento… in tavola!

Arance essiccate

Le arance essiccate sono perfette per creare ghirlande, centrotavola o decorazioni natalizie dal profumo naturale e caldo.

Ingredienti

Arance (preferibilmente biologiche, con la buccia integra e priva di trattamenti chimici)

Preparazione

Lavare accuratamente le arance sotto acqua corrente per eliminare eventuali impurità. Asciugarle bene con un panno pulito. Con un coltello affilato o una mandolina, affettare le arance in fette sottili di circa 3-5 mm. Cercare di mantenere uno spessore uniforme per un’essiccazione omogenea. Disporre le fette di arancia su un foglio di carta assorbente e tamponare delicatamente per eliminare l’eccesso di succo. Questo aiuterà a velocizzare il processo di essiccazione. Posizionare le fette su una teglia rivestita con carta da forno, avendo cura di non sovrapporle.

Preriscaldare il forno a 70-80°C. Inserire la teglia nel forno e lasciare lo sportello leggermente aperto per permettere all’umidità di fuoriuscire. Cuocere per 4-6 ore, girando le fette a metà cottura per garantire un’essiccazione uniforme. Controllare regolarmente per evitare che si brucino. Una volta essiccate, lasciare raffreddare completamente le fette di arancia prima di utilizzarle. Se non vengono subito utilizzate, conservare le arance essiccate in un barattolo ermetico, in un luogo fresco e asciutto.

Biscotti di pasta frolla natalizi

Preparare i biscotti di Natale è un modo dolce e divertente per entrare nello spirito festivo. Perfetti da gustare con vin brulé, mentre si addobba l’ albero ,vi regaleranno un dolce sapore e un profumo inebriante.

Ingredienti (per circa 30 biscotti):

250 g di farina 00

125 g di burro freddo

100 g di zucchero a velo

1 uovo medio

Scorza grattugiata di 1 arancia non trattata (o limone)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o una bustina di vanillina)

1 cucchiaino di cannella

1 pizzico di sale

Preparazione

In una ciotola capiente (o su una spianatoia), setacciare la farina e aggiungere il burro freddo a pezzetti. Lavorare con la punta delle dita fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungere lo zucchero a velo, la scorza grattugiata dell’arancia, la vaniglia, la cannella ,l’uovo e il pizzico di sale. Impastare rapidamente fino a formare un panetto omogeneo. Avvolgere il panetto nella pellicola e lasciarlo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Preriscaldare il forno a 180°C (statico). Stendere la pasta frolla su una superficie leggermente infarinata fino a uno spessore di circa 5 mm , ritagliare con tagliabiscotti natalizi. Disporre i biscotti su una teglia rivestita con carta da forno, lasciando un po’ di spazio tra uno e l’altro. Cuocere i biscotti nel forno già caldo per 10-12 minuti, finché i bordi non saranno leggermente dorati. Sfornare e lasciare raffreddare completamente su una gratella.

Vin Brulé all’Arancia

Il vin brulé è una bevanda calda e speziata, perfetta per le serate fredde e i momenti conviviali .

Ingredienti (per 4 persone)

1 bottiglia di vino rosso

1 arancia non trattata (succo e buccia a fette)

1 limone non trattato (solo buccia, facoltativo)

100 g di zucchero di canna

2 stecche di cannella

4-5 chiodi di garofano

2 anice stellato

1 pizzico di noce moscata

3-4 bacche di ginepro (facoltative)

Preparazione

Lavare bene l’arancia e il limone. Tagliare l’arancia a fette sottili e spremerne metà per ricavarne il succo. Prelevare la buccia del limone con un pelapatate, evitando la parte bianca (amara). In una casseruola capiente, versare il vino rosso, il succo d’arancia e aggiungere le spezie: cannella, chiodi di garofano, anice stellato, zenzero, noce moscata e bacche di ginepro. Unire anche le fette d’arancia, la buccia di limone e lo zucchero.

Riscaldare il vino a fuoco basso, senza farlo bollire. Mescolare di tanto in tanto per far sciogliere lo zucchero e amalgamare i sapori. Lasciare sobbollire dolcemente per circa 10-15 minuti. Filtrare il vin brulé con un colino per eliminare le spezie e le bucce. Servire caldo in tazze o bicchieri resistenti al calore. Per un tocco extra, decorare i bicchieri con una fetta d’arancia o una stecca di cannella.

Raffaella D’Andrea