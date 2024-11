Barbato (Center): “L’automotive rivoluziona la mobilità sostenibile”

Un cambiamento che risponde anche alle richieste dei consumatori sempre più sensibili a questi temi. La strada da compiere è ancora lunga ma oramai è tracciata.

Nell’immediato futuro c’è l’elettrico e poi si punterà sulla nuova tecnologia dell’idrogeno che renderà le nostre città più pulite e meno inquinate offrendo a chi le vive la possibilità di muoversi con semplicità e in autonomia”.

Lo ha dichiarato Nicola Barbato, CEO del Gruppo Center, in occasione dell’inaugurazione del nuovo showroom Bmw Mini Center di Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno.

“Il nostro Gruppo crede in questa vera e propria rivoluzione dell’automotive che aiuterà l’attuazione di politiche di mobilità sostenibile finalizzata alla riduzione dell’inquinamento e alla sicurezza, e l’apertura di questa nuova struttura lo dimostra con i fatti”.

“Dobbiamo rendere le città metropolitane sempre più sostenibili adeguando le infrastrutture – ha aggiunto Barbato – puntando sulla guida autonoma che costituisce il futuro della mobilità pubblica e soprattutto facendo comprendere come in questo settore non inquinare non vuol dire rinunciare alle prestazioni richieste dai consumatori.

Penso ad esempio all’auto elettrica che oggi fornisce una velocità di picco che supera quelle delle vetture termiche. Di questo passo la rivoluzione sostenibile non sarà più solo una chimera”.