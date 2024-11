Rave party a Giovi: identificati minori

Era in corso da ieri sera un rave party a Giovi Montena, rione collinare della città di Salerno. Ad allertare le forze dell’ordine, la musica ad alto volume e il viavai di giovani e giovanissimi. Da questa mattina, diverse pattuglie delle forze dell’ordine Per identificare i minori e contattare i familiari. Verosimilmente per loro scatterà la denuncia.