Riapertura tratta Cava – Vietri – Salerno ad una svolta

La riapertura del tratto ferroviario da Cava a Salerno, dopo la frana dello scorso gennaio a Vietri sul Mare, potrebbe esserci a stretto giro. Al di là della questione giudiziaria in essere al tribunale amministrativo regionale, sembra aprirsi uno spiraglio sulla riattivazione delle corse che collegano Cava de’ Tirreni a Salerno. A dirlo l’attivista Emiddio Ventre, dopo una telefonata ricevuta ieri dalla Prefettura. “Il Prefetto Francesco Esposito intende far sapere al gruppo pendolari della Linea Storica Nocera, Cava, Vietri, Salerno che in seguito alla nostra richiesta di un suo diretto intervento relativo all’interruzione della linea ferroviaria, che nel mese di aprile sono stati fatti diversi incontri in Prefettura tra i vari attori in causa e ci sarebbe in corso una trattativa per l’acquisto dell’immobile pericolante da parte di Rfi per la relativa messa in sicurezza”. La notizia, diffusa via social, ha rincuorato i pendolari ed i viaggiatori della linea storica Napoli – Salerno che, da gennaio, stanno usufruendo del servizio sostitutivo non privo di disagi giornalieri. “Speriamo in una veloce conclusione dei lavori, – ha aggiunto Ventre – con l’auspicio che inizino presto, ringraziando il Prefetto per il suo fattivo intervento”. Intanto si profila un fine settimana di sciopero, come si evince da un comunicato stampa: “Dalle ore 21:00 di sabato 4 maggio alle ore 20:59 di domenica 5 maggio 2024 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Lo sciopero riguarda l’intero territorio nazionale ed i servizi di lunga percorrenza, alta velocità e regionale. giu.col.