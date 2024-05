S.Marzano al voto. Le priorità di Andrea Annunziata

Andrea Annunziata, attuale presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale, sta dedicando anima e corpo alla campagna elettorale di San Marzano sul Sarno dove è candidato a sindaco. Con una visione chiara per il futuro della città, Annunziata si propone di riportare San Marzano sul Sarno al suo antico splendore con la lista “Vivi San Marzano,” un mix equilibrato di giovani talenti e volti esperti. Annunziata sottolinea come la sua candidatura sia il frutto di un’ampia condivisione all’interno della coalizione. “Mi sono messo a disposizione per far rinascere questa cittadina con lo spirito di un’ampia collaborazione,” dichiara Annunziata. “Alla fine, sono rimasto io in campo come sintesi e lo faccio con grande entusiasmo. Ritorno alle mie origini: a questa città devo tutto”. Tra le priorità del suo programma, Annunziata mette in risalto la sicurezza, la vivibilità e lo sviluppo economico. “Le prime cose da fare? Cominciare a risolvere i problemi che riguardano la convivenza e la sicurezza mentre partono i grandi progetti. La manutenzione e la sicurezza sono cose che si devono fare subito,” afferma Annunziata. “Solo così si può ricominciare a parlare di sviluppo economico e riaprire la città”. Particolare attenzione è dedicata al Mercato ortofrutticolo e alla valorizzazione del pomodoro San Marzano. “Con l’Europa e le possibilità offerte dalle Zes, possiamo creare un collegamento logistico fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio”. Annunziata, sostenuto da una squadra determinata e coesa, intende riprendere il dialogo con i cittadini per una gestione trasparente e partecipativa. “I cittadini devono tornare ad essere protagonisti, come quando io ero sindaco; devono essere loro i protagonisti,” conclude Annunziata. “Noi abbiamo scelto come motto “Vivi la città” perché non si vive più, è una città spenta per diversi motivi. I primi atti sono quelli che vanno in questa direzione, far rivivere la città”. Con la sua esperienza e il sostegno di un’ampia coalizione, dunque, Andrea Annunziata si impegna a guidare San Marzano sul Sarno verso un futuro di prosperità e benessere per tutti i suoi abitanti. Ovviamente, nel programma elettorale condiviso con la coalizione spazio anche alla cultura. “La cultura è il cuore pulsante di una comunità,” afferma Annunziata. “Dobbiamo valorizzare le nostre radici storiche e promuovere le espressioni artistiche locali per mantenere viva l’identità di San Marzano sul Sarno”. Annunziata sottolinea anche l’importanza di dare voce agli anziani nella vita della città. “Gli anziani sono custodi preziosi della nostra storia e delle nostre tradizioni. Dobbiamo assicurarci che abbiano accesso ai servizi di cui hanno bisogno e che siano attivamente coinvolti nel processo decisionale della comunità”. Allo stesso modo, Annunziata riconosce il potenziale dei giovani come motore di cambiamento e innovazione. “I giovani rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire nelle loro aspirazioni, fornendo opportunità di istruzione, formazione e sviluppo professionale, nonché spazi e programmi dedicati alle loro passioni e interessi”.