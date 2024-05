Festa grande in casa Memoli per il compleanno del capostipite Corrado, nato a Salerno il 4 maggio del 1928 e che oggi spegne 96 candeline, circondato dall’affetto della sua grande famiglia. E, in particolare, della moglie Giuseppina Cimmino, con la quale è sposato da 67 anni.

Insieme alla famiglia l’altro grande amore di Corrado Memoli è la Salernitana, di cui è stato dirigente all’epoca in cui Tom Rosati allenava la squadra granata.