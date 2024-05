Salernitana, smantellati locali abusivi al Mary Rosy

Alcuni dei locali considerati abusivi, all’interno del centro sportivo Mary Rosy, sono stati liberati dagli arredi, a seguito dell’ordinanza emessa lo scorso 27 marzo dal Comune di Pontecagnano, come rivelato da Le Cronache. Liberati i locali dell’area comunicazione, della sala stampa, segreteria, ufficio team manager. Nell’ordinanza sono dichiarate abusive pure la struttura metallica ad uso palestra, agorà del calcio, tunnel di collegamento agli spogliatoi (solo il tunnel), area utilizzata per il ricovero di mezzi meccanici