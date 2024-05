Salernitana, migliorano le condizioni di Gomis

Paura ieri mattina per Iron Gomis. Il centrocampista della Salernitana ha accusato un lieve malore mentre si trovava nella sua abitazione, a Salerno. Il calciatore è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove è stato sottoposto dapprima alle cure del caso e poi ad una serie di accertamenti, motivo per cui ha dovuto trascorrere la notte ricoverato in osservazione. Pare che questa mattina stesse già meglio. Una volta terminati i controlli del caso, Gomis potrà lasciare il nosocomio salernitano.