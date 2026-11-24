Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo gli episodi che hanno caratterizzato il finale del derby tra Casertana e Salernitana. Il direttore sportivo granata Daniele Faggiano è stato inibito fino al 1° dicembre 2026 e sanzionato con un’ammenda di 500 euro.

Il provvedimento disciplinare è legato all’espulsione rimediata dal dirigente nel finale della partita. Secondo quanto riportato nella motivazione, Faggiano avrebbe abbandonato l’area tecnica, avvicinandosi ai calciatori avversari e rivolgendo loro urla e proteste.

Sanzione anche per la Casertana, alla quale è stata inflitta un’ammenda di 1.000 euro. Nel provvedimento vengono contestati alcuni comportamenti tenuti dai sostenitori rossoblù presenti nel settore Tribuna Centrale, dai quali sarebbero partite espressioni offensive e minacciose nei confronti del direttore sportivo della Salernitana.

Tra gli episodi segnalati anche il lancio di una moneta da un euro, indirizzata proprio a Faggiano mentre si stava dirigendo verso gli spogliatoi. Il piccolo oggetto, tuttavia, ha colpito al petto un delegato della Procura Federale.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della DIGOS, chiamata a ricostruire la dinamica del lancio e a individuare eventuali responsabilità. Una coda polemica e disciplinare che arriva dopo un derby particolarmente acceso, dentro e fuori dal cam