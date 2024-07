Prete: Aeroporto ora i voli notturni

di Erika Noschese

«Le prospettive di crescita sono enormi, siamo partiti e i voli si ripetono in maniera quotidiana, ora aspettiamo una crescita significativa»: così Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno e a capo di Unioncamere a proposito del nuovo scalo aeroportuale Salerno-Costa d’Amalfi. «Siamo partiti gradualmente, non si può pensare di arrivare da zero a cento, è fondamentale una crescita graduale esattamente come previsto – ha aggiunto il presidente Prete – Tutto sta procedendo secondo i programmi; abbiamo già avuto qualche aereo che non è riuscito ad atterrare a Napoli ed è stato dirottato su Salerno, questo ci da l’idea che abbiamo sempre ribadito: due piste, un aeroporto e avere due aeroporti vicini è una comodità anche sotto questo aspetto». Un’infrastruttura fondamentale che avrà incidenze positive anche e soprattutto sulle imprese: «Pensiamo che l’aeroporto possa essere ovviamente anche sviluppo per le imprese del territorio. Immaginiamo che in futuro si possano avere anche dei cargo perché la possibilità di voli notturni aiuterebbe in questi casi: se l’aereo atterra da mare e decolla verso mare non c’è alcun disturbo al territorio – ha aggiunto il presidente di Unioncamere – Anche il settore agroindustriale può averne beneficio ma quando hai un infrastrutture che diventa una porta sul mondo ci sono benefici importanti e così sarà anche per Salerno. Nel frattempo, non mancano le polemiche agli amministratori locali. A finire sotto accusa l’amministrazione Lanzara: «La recente inaugurazione dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi segna un momento di significativo progresso per la nostra Città e per tutta la Provincia, proiettando Pontecagnano Faiano, Salerno e la Costiera Amalfitana verso nuove opportunità di crescita economica e turistica. Va sottolineato l’impegno del Mit che, grazie all’interessamento del nostro Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture ed ai Trasporti On. Tullio Ferrante, ha stanziato ingenti risorse sbloccando la situazione di stallo preesistente.Tuttavia, non possiamo ignorare una grave mancanza che oscura questo momento storico. È inaccettabile che un progetto di tale importanza non sia stato accompagnato da un’adeguata programmazione infrastrutturale ed urbanistica (Puc) da parte della nostra amministrazione che ha lasciato i cittadini e i visitatori senza le necessarie opzioni di mobilità e servizi», ha dichiarato il coordinatore cittadino di Forza Italia Gianfranco Ferro. «Questa mancanza non solo limita la funzionalità dell’aeroporto ma rallenta anche il potenziale di crescita che esso può portare al nostro territorio. Chiediamo quindi un immediato intervento per correggere queste mancanze e per garantire che l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi possa realmente servire come catalizzatore per lo sviluppo della nostra città, senza essere ostacolato da carenze prevedibili e assolutamente evitabili», ha poi aggiunto l’esponente forzista che chiede al sindaco un cambio di passo immediato per trarre benefici dall’aeroporto.