Orilia: il presidente Iervolino non vuole spendere soldi

Enzo Sica

C’è voglia di non demordere, di avere consapevolezza che anche con questi pochi mezzi a disposizione si possa allestire una squadra che sulla carta possa essere competitiva.

<Certo la situazione non è brillante ma noi crediamo molto in quello che ci ha detto e che farà in questo immediato futuro il direttore Petrachi>.

E se tutto ciò lo dice un vecchio, navigato e saggio tifoso come Salvatore Orilia, presidente del Salerno club 2010, aggrappato alla navicella granata da oltre cinquant’anni c’è da credergli eccome. Anche perchè lui ha voluto questo incontro con il diesse proprio a Rivisondoli dove è in ritiro la squadra dal 7 luglio, un incontro al quale hanno partecipato anche i soci Vittorio Ruggiero, Ciro Borsa, Franco Lanzara.

Presidente Orilia, allora com’è andato questo incontro?

<Direi benissimo visto che la cortesia che il direttore Petrachi ha mostrato nei nostri confronti è stata davvero totale. Lo avevamo programmato da alcuni giorni e non era scontato che ci potesse ricevere. Evidentemente ha voluto mostrare il suo attaccamento a tutta la tifoseria granata>

Situazione abbastanza fluida anche se con tanti distinguo?

<E’ chiaro che il presidente Iervolino non vuole spendere soldi. Si deve prima vendere per poi puntare su calciatori che possono arrivare per riempire le caselle vuote. Se farà una squadra, il direttore Petrachi, bisognerà valutare tutte le varie situazioni cercando, nel contempo, di allestire una rosa valida facendo, è chiaro, leva sulle sue capacità. Che penso siano davvero tante ed indiscusse>

Era scoraggiato, secondo lei Orilia, Petrachi in questa sua affannosa corsa ad allestire una squadra in grado di fare qualcosa di importante?

<Diciamo che sia io che i miei amici soci che hanno partecipato all’incontro lo abbiamo visto stimolato anche se frenato per quanto dicevo prima. Lui deve ricostruire quasi tutto, deve contingentare i tempi e finora ha portato solo quattro giovani calciatori ma ne arriveranno penso altri>

Eppure tra una decina di giorni inizierà la Coppa Italia ed il 17 agosto il campionato di B. Siamo in ritardo, presidente?

<Come lo eravamo anche lo scorso anno ma bisogna avere pazienza e lui ci ha detto che ne ha tanta e fin quando ci sarà lui si agirà sempre positivamente. Ci ha anche detto che se fosse stato chiamato a gennaio poteva salvare, magari, quella squadra dalla retrocessione. Non c’è la riprova, è vero, ma bisogna cercare di crederci>

Un’ultima domanda, presidente Orilia. Sulla campagna abbonamenti lanciata la settimana scorsa dalla società granata molte critiche perchè i prezzi praticamente, anche in serie B, sono gli stessi della passata stagione. Quale è il vostro pensiero come Salerno club 2010?

<Ne abbiamo anche parlato con il direttore Petrachi nel corso del nostro incontro. E’ vero siamo scoraggiati, ci aspettavamo che cambiasse qualcosa. L’anno scorso abbiamo portato nelle casse sociali ben 75mila euro di soldi per abbonamenti. Posso solo dire, al momento, che nessuno di noi si tirerà indietro. Siamo per la maggior parte vecchi tifosi, attaccati alla casacca granata e se faremo gli abbonamenti li faremo solo ed esclusivamente per la Salernitana. Al di là di tutto>