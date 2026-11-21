Si è svolta ieri presso la sede della Lega Navale, la conferenza stampa di lancio del progetto “Smart Wave, Onde d’innovazione per la raccolta dei RAEE” promosso dal Consorzio ECOEM, in collaborazione con Lega Navale di Salerno, Salerno Pulita Spa e l’amministrazione comunale. La campagna di comunicazione, informazione ed educazione ambientale dedicata al corretto conferimento e riciclo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche si svolgerà in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR 2026), dal 23 al 29 novembre. Presenti alla conferenza: Fabio Fasolino Presidente Consorzio Ecoem, Massimiliano Natella Assessore all’ambiente del Comune di Salerno, Francesco Bavosa Presidente Lega navale sezione di Salerno, Contrammiraglio Maurizio Trogu, delegato regionale Lega Navale, Capitano di vascello Giovanni Calvelli Comandante del porto di Salerno, Gianpiero Meo Vice Presidente del board presso Green peace Italia, Annamaria Piscitelli Officine Sostenibili Società Benefit. A Salerno Smart Wave porta l’educazione ambientale tra scuola e lungomare Dal 23 al 27 novembre la sede della Lega Navale ospiterà laboratori destinati a dieci classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con un coinvolgimento previsto di circa 300 studenti. Al centro il laboratorio “Cosa c’è dentro il tuo smartphone?”, con un tecnico Ecoem ed un educatore ambientale: un percorso per scoprire componenti e materiali dei dispositivi elettronici, comprenderne il valore e conoscere le corrette modalità di raccolta. Una mostra a pannelli e attività laboratoriali dei componenti completeranno l’esperienza. Il progetto si aprirà poi a famiglie, bambini e passanti sul lungomare di Salerno, sabato 28 e domenica 29 novembre, dalle 15 alle 17. Giochi come “Il Tabellone dei Tesori Nascosti” e “Il Twister dei RAEE”, quiz e un gazebo informativo con un esperto di raccolta differenziata renderanno accessibili a tutti i temi del recupero e del riciclo. Le attività saranno accompagnate da una campagna di comunicazione sui media locali e sui canali digitali. I commenti: Massimiliano Natella, Assessore all’ambiente del Comune di Salerno: «Queste iniziative ci aiutano a far comprendere ai concittadini le buone pratiche per una corretta raccolta differenziata, soprattutto per quanto riguarda i RAEE. Differenziare e recuperare questi materiali evita che finiscano nell’indifferenziato, trasformandosi in costi vivi che pesano sull’intero ciclo dei rifiuti e sulla comunità. Negli ultimi anni abbiamo già avviato azioni concrete sul territorio, come i punti di raccolta negli uffici comunali, i progetti nelle scuole e il centro di raccolta mobile nei quartieri. Ringrazio il Consorzio ECOEM per aver finanziato in sinergia questa campagna: partire dai giovani è fondamentale, perché rappresentano il veicolo più efficace per arrivare alle famiglie». Fabio Fasolino, Presidente Consorzio ECOEM: «In Italia e in Europa siamo poveri di materie prime strategiche e terre rare, fondamentali per produrre le apparecchiature elettroniche, che oggi siamo costretti a importare. Per questo il corretto conferimento dei RAEE non è solo una questione ambientale o economica, ma rappresenta una vera e propria ricchezza sociale che va rimessa in circolo. Nonostante l’Italia sia tra i primi paesi europei per riciclo generale, sui rifiuti elettronici siamo ancora sottosoglia. Abbiamo scelto di partire dai ragazzi e dai laboratori pratici perché sono i consumatori di domani e i piùricettivi: insegnare loro cosa c’è dentro uno smartphone significa educarli a un consumo consapevole che porteranno con sé per tutta la vita». Francesco Bavosa, Presidente Lega navale sezione di Salerno: «La tutela dell’ambiente e il rispetto del mare rientrano pienamente nella mission che la Lega Navale di Salerno persegue da anni in stretta sinergia con l’amministrazione comunale e le istituzioni del territorio. Quando il Consorzio ECOEM ci ha coinvolti in questo progetto, abbiamo aderito con entusiasmo perché risponde al nostro obiettivo primario: sensibilizzare le giovani generazioni. Ospitare le scolaresche nei nostri spazi per i laboratori didattici permetterà ai ragazzi di capire che fine fa un oggetto dismesso, responsabilizzandoli verso una raccolta differenziata più cosciente e attenta al futuro del nostro mare».