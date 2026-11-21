Olga Chieffi

C’è un momento preciso nella storia della didattica musicale italiana in cui uno strumento a lungo relegato ai margini dell’accademismo ufficiale o associato quasi esclusivamente all’intrattenimento, alle bande militari o al jazz entra a pieno titolo nelle aule dei conservatori statali, conquistando dignità scientifica, rigore metodologico e prospettiva concertistica: è il percorso segnato dalla figura luminosa del Maestro Francesco Florio, musicista, pedagogo e visionario musicista che ha fondato, a Salerno, la prima cattedra in Italia di sassofono, aprendo una stagione del tutto nuova per generazioni di interpreti e compositori. Oggi ricorrono trentatrè anni dalla sua scomparsa, in una notte particolare quella di Santa Cecilia, patrona della Musica e né il Conservatorio Statale “G.Martucci”, casa da sempre di questo strumento, né l’amministrazione cittadina, sono riusciti, in questo lungo lasso di tempo, a dedicare un’aula o un angolo della città, al Maestro. Ignoranza, immaginiamo, da parte dei nostri locali amministratori (dobbiamo pur dire che manca un assessore alla cultura) che si assidono su scranni grondanti di storia e grande attenzione e rispetto di malcelati “equilibri”, da parte della massima istituzione musicale cittadina, nelle figure dei vari direttori e presidenti, che vi si sono alternati alla guida, hanno, ancor oggi, negato il ricordo visivo, materiale, di colui che viene da sempre studiato ed eseguito, ovvero agli allievi del Conservatorio, come, invece, rinveniamo nel San Pietro a Majella, con quanti lo hanno reso grande, sia alla cittadinanza. Per comprendere la portata di questa impresa, non basta guardare soltanto al dato formale dell’istituzione di un insegnamento, perché ciò che Florio ha costruito nel corso dei decenni è stato un vero e proprio ponte tra la tradizione colta europea e l’esigenza di dare una casa accademica stabile a uno strumento dalle potenzialità timbriche ed espressive straordinarie, capace di unire la cantabilità dell’arco alla potenza e alla duttilità dell’ottone. In un panorama musicale in cui il sassofono faticava a essere riconosciuto come strumento solistico, a tutti gli effetti all’interno delle istituzioni statali, il lavoro instancabile del Maestro Florio ha rappresentato una sfida culturale tutt’altro che scontata, affrontata con determinazione, competenza tecnica e una profonda fiducia nel valore formativo della musica d’insieme e della ricerca strumentale. Attraverso lo studio approfondito del repertorio, la cura meticolosa dell’emissione (sua l’innovazione dell’ imboccatura con i denti sopra il becco) dell’intonazione, del controllo dinamico e del fraseggio, Florio ha dimostrato che il sassofono non era un semplice complemento occasionale in orchestra, bensì un protagonista legittimo della scena musicale moderna, dotato di una propria identità estetica e di una voce inconfondibile, guardando anche alla grandissima evoluzione tecnica offerta dai maestri d’Oltreoceano di questo strumento, ovvero i capiscuola del jazz, coi loro suoni fuori registro, la respirazione continua, altre agilità. La sua convinzione era talmente forte che, quando nel 1953, rifiutò l’insegnamento al liceo musicale “G.Martucci”, discendente dalla scuola di Musica dell’Orfanotrofio Umberto I, dove si era formato il Maestro Florio, per così dire, “sicuro” di teoria e solfeggio a favore della cattedra, non ancora riconosciuta, di saxofono. Oggi ci si vanta dei progetti Erasmus, di internazionalizzazione, progetti, produzioni all’estero, concerti nelle capitali europee, ma la fondazione della cattedra di Sassofono, iniziò proprio da un fitto epistolario con i colleghi francesi, in particolare con Marcel Mule, conosciuto a Napoli in occasione del celeberrimo concerto con il suo quartetto. Venendo a conoscenza, dallo stesso, del programma di studi del corso di saxofono adottato presso il Conservatorio di Parigi, stilò anch’egli un programma di studi originale, non più, quindi, ricavato dal “saccheggio” degli studi per flauto, oboe, violino e clarinetto. Con lo scopo, poi, di ottenere il riconoscimento della cattedra, incise alcuni concerti e studi e inviò le registrazioni, con precise relazioni annesse, al Ministero della Pubblica Istruzione. Così, in previsione dell’imminente passaggio a sezione staccata del Conservatorio di Napoli, nel 1959 il ministero decise di ispezionare il liceo salernitano. Tra le diverse classi di strumento esaminate, quella di saxofono non venne, però, presa minimamente in considerazione. Florio, scrisse immediatamente al Ministero della Pubblica Istruzione, esaltando nella stessa il ruolo di questo nuovo strumento in orchestra, nella musica solistica e da camera, degno inoltre di occupare, oramai, un posto in pianta stabile nei Conservatori italiani. Due mesi dopo, il Maestro Jacopo Napoli, direttore del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e allora Ispettore dei conservatori d’Italia, fu inviato ad ispezionare nuovamente il liceo, prestando particolare attenzione proprio alla classe di saxofono. Il concerto di Henri Tomasi e alcuni passi tratti da altri concerti eseguiti dallo stesso Florio con “ammaliante e rotondissimo suono” come recitano le cronache dell’epoca, convinsero pienamente il Maestro Napoli. Nel complimentarsi con lui lo stesso gli assegnò l’incarico, essendo meritevole di particolare segnalazione ed interesse, insegnamento unico riconosciuto negli Istituti Governativi Italiani. La fondazione della prima cattedra italiana a Salerno, ha significato innanzitutto legittimazione: ha offerto ai giovani musicisti la possibilità di formarsi secondo programmi strutturati, di sostenere esami ufficiali, di confrontarsi con una letteratura sempre più ampia e sofisticata e di guardare al futuro professionale con strumenti concreti, superando l’isolamento che per lungo tempo aveva caratterizzato chi desiderava dedicarsi seriamente a questo strumento nel nostro Paese. Gli studenti che si sono formati alla sua scuola hanno ereditato non soltanto una solida impostazione esecutiva, ma anche un atteggiamento critico e appassionato verso il “fare” musica, portando l’impronta di quel primo impulso pionieristico in orchestre, conservatori, ensemble da camera e rassegne internazionali. L’eredità del Maestro Francesco Florio, il cui nome ha spazio in diversi trattati italiani e francesi, nonché nel Museo del Saxofono, si misura oggi non solo nei documenti, che ho l’onere e l’onore di conservare e divulgare, ogni qualvolta mi si richiedono, che attestano il primato storico di quella cattedra, ma nella vitalità di un movimento sassofonistico italiano che ha saputo crescere, diversificarsi e dialogare con le avanguardie, conservando però intatto il senso delle proprie origini e la gratitudine verso colui il quale ha avuto il coraggio di creare una strada ampia e sicura dal nulla.