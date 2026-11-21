Il salvataggio di un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta, recuperato in evidente difficoltà sulla battigia di Mercatello nella giornata di mercoledì scorso grazie alla mobilitazione di cittadini, personale dello stabilimento Balnea e volontari dell’Enpa di Salerno, riaccende il confronto sul futuro urbanistico e ambientale del litorale orientale cittadino. L’animale, messo in sicurezza sull’arenile e successivamente affidato alle cure dei veterinari specializzati della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli per gli accertamenti clinici e la riabilitazione finalizzata al ritorno in mare, è stato infatti al centro di una dettagliata presa di posizione diffusa ieri dal comitato “Giù le mani dal Porticciolo”, realtà civica da mesi impegnata nella battaglia contro la realizzazione del nuovo porto turistico Marina di Pastena. Secondo gli attivisti, l’episodio registrato a Mercatello non rappresenta un caso isolato ma si inserisce in una serie precisa di segnalazioni che negli ultimi anni hanno interessato questo specifico tratto della costa salernitana. Nel luglio 2021, proprio lungo il litorale di lungomare Colombo, nel tratto compreso tra il Lido Colombo e il Polo Nautico, una Caretta caretta raggiunse la spiaggia riuscendo a deporre le proprie uova, mentre nel luglio 2024, sull’arenile di Pastena nei pressi dello stabilimento La Caravella, furono individuate tracce riconducibili a un probabile tentativo di nidificazione, purtroppo non andato a buon fine. Tre episodi concentrati in poco più di cinque anni che, pur non essendo ritenuti dallo stesso comitato sufficienti a dimostrare una presenza abituale e stanziale della specie lungo le spiagge urbane di Salerno, costituiscono comunque un indicatore biologico significativo di come anche una fascia costiera fortemente urbanizzata possa conservare un rilevante valore ecologico. “Un territorio profondamente trasformato dall’uomo non è necessariamente un territorio ecologicamente morto”, sottolineano i referenti di “Giù le mani dal Porticciolo”, contestando apertamente una delle principali argomentazioni avanzate a sostegno del progetto del nuovo scalo marittimo di Pastena, ovvero la presunta compromissione ambientale irreversibile di quel segmento di litorale. Per il comitato, la realtà ecosistemica è molto più articolata di quanto descritto nelle relazioni dei promotori, poiché anche in contesti segnati da una marcata pressione antropica persistono sacche di biodiversità, funzioni ambientali e concrete potenzialità di rinaturalizzazione che meritano di essere riconosciute, tutelate e rafforzate anziché cancellate. Un’impostazione che gli attivisti ricordano di avere già formalizzato con argomentazioni tecniche nelle osservazioni depositate nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto “Porto Turistico Marina di Pastena sul lungomare Colombo”, istruttoria incardinata presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha attraversato due distinte fasi di consultazione pubblica concluse rispettivamente nell’aprile e nell’agosto scorso a seguito delle integrazioni documentali presentate dai proponenti. Proprio intorno all’iter autorizzativo e alle ricadute paesaggistiche e urbanistiche dell’intervento, già finito al centro dei rilievi della Soprintendenza sulla relazione paesaggistica e delle preoccupazioni sollevate dai residenti sulle volumetrie accessorie previste lungo il fronte mare, il ritrovamento della tartaruga marina offre al comitato l’occasione per ribadire la propria linea politica e ambientale. “Ciò che oggi appare compromesso non deve necessariamente essere cancellato e sostituito, ma può e spesso deve essere recuperato”, rimarca la nota del comitato, aggiungendo che “non tutto ciò che si può costruire deve essere costruito e, soprattutto, non tutto ciò che genera profitto rappresenta un progresso”. Nel ragionamento degli attivisti, il litorale di Pastena racchiude infatti una duplice valenza che l’amministrazione e i progettisti non possono ignorare: da un lato le potenzialità di recupero ecologico e di riqualificazione naturalistica dell’arenile e dello specchio acqueo, dall’altro il patrimonio storico, sociale e identitario legato alla presenza dell’ultimo borgo marinaro della città di Salerno. Due dimensioni che per “Giù le mani dal Porticciolo” non sono affatto in contrapposizione tra loro, ma possono e devono convivere all’interno di un autentico piano di riqualificazione urbana che parta dal rispetto e dal miglioramento dell’esistente anziché dal suo stravolgimento strutturale e dalla cementificazione di nuove porzioni di costa. “Valorizzare non significa stravolgere, non significa consumare altro territorio e non significa sacrificare un bene collettivo per creare opportunità economiche riservate a pochi”, incalza il comitato, sintetizzando le ragioni di una mobilitazione che nelle ultime settimane ha continuato a chiedere massima trasparenza sugli elaborati progettuali e sul futuro assetto dell’area. Secondo i promotori della campagna civica, il quartiere di Pastena e il suo affaccio sul mare non hanno bisogno di un nuovo porto turistico per garantirsi un futuro, bensì di manutenzione ordinaria e straordinaria, attenzione istituzionale, servizi pubblici efficienti, recupero ambientale e una visione amministrativa capace di restituire dignità e valore a ciò che il territorio già possiede, nella convinzione che il vero progresso consista nel saper custodire e migliorare i beni comuni. In chiusura, il comitato ha rivolto un augurio di pronta guarigione all’esemplare di Caretta caretta soccorso sulla spiaggia di Mercatello – il cui recupero era stato documentato nei giorni scorsi anche dal referente locale dell’Enpa Nicola Campomorto per evidenziare l’importanza della collaborazione tra cittadini e operatori del litorale – auspicando che in futuro altre tartarughe marine possano trovare lungo le spiagge della zona orientale di Salerno un habitat più accogliente, sicuro e protetto.