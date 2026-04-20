Presentata la candidatura di Pina Esposito a sostegno di De Luca

Si è svolto presso l’Hotel Mediterranea di Salerno, un incontro di approfondimento promosso dalla Fenailp (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti) per favorire il dialogo tra il mondo produttivo e la cittadinanza in vista delle prossime consultazioni elettorali. Nel corso dell’appuntamento, anche la presentazione della candidatura di Pina Esposito al Consiglio Comunale nella lista “A Testa Alta”, a sostegno del candidato Sindaco Vincenzo De Luca. L’iniziativa ha visto una folta presenza di operatori del commercio, del turismo, dell’artigianato e delle professioni, che hanno colto l’occasione offerta dalla sigla associativa per confrontarsi sui temi dello sviluppo economico e della vivibilità urbana. All’evento sono intervenuti il candidato Sindaco Vincenzo De Luca, l’Onorevole Piero De Luca e il Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. Nel corso del dibattito, moderato con l’obiettivo di far emergere le istanze delle categorie produttive, è stata ribadita l’importanza di una sinergia costante tra l’amministrazione e chi ogni giorno investe sul territorio. Pina Esposito, nel suo intervento, ha evidenziato come la sua candidatura nasca proprio dalla volontà di dare risposte a queste realtà: «È fondamentale che le istituzioni parlino la lingua di chi lavora. Salerno ha bisogno di concretezza e di una politica che sappia ascoltare i quartieri e le attività produttive, valorizzando quel patrimonio di competenze che rende viva la nostra città». Il confronto ha toccato anche i temi della promozione territoriale, avvalendosi dell’esperienza di Marco Sansiviero, da tempo impegnato nel settore della rappresentanza d’impresa e del turismo. In chiusura, il candidato Sindaco Vincenzo De Luca ha sottolineato il valore di una squadra capace di dialogare con tutte le componenti sociali ed economiche, indicando nell’impegno di Pina Esposito un ponte prezioso per rappresentare le energie positive della città all’interno del futuro consiglio comunale. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo per l’ampia partecipazione, segno di un forte interesse verso un modello di politica che parta dal confronto diretto con il tessuto economico salernitano.