MareBirra 2026: al via il countdown per l’evento

È partito il conto alla rovescia per l’edizione 2026 di MareBirra, l’appuntamento che a Marina di Vietri sul Mare dal 7 al 10 maggio celebrerà gusto e tradizione.

L’evento, che gode del supporto del Comune di Vietri sul mare, è organizzato dalla Pro Loco di Vietri sul Mare in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Vietri sul Mare e la collaborazione tecnica de La Fonte di Vincenzo Benincasa.

MareBirra si svolgerà nella zona finale di Via Petrarca a Marina di Vietri, nell’area antistante i Due Fratelli, e sarà un attrattivo villaggio dove il meglio dell’eccellenza enogastronomica locale sarà protagonista con postazioni dedicate e dove ci saranno anche stand no food, commercio ed artigianato. Per le famiglie sarà possibile godersi una serata senza problemi con l’area riservata all’intrattenimento dei più piccoli con animazione ed attrazioni.

Ricco anche il programma dedicato alla musica ed allo spettacolo, ogni sera a partire dalle ore 21,00: il 7 maggio si comincia con il botto con la comicità dei Ditelo Voi, l’8 con la cover band dedicata a Pino Daniele, il 9 il live music con Via Toledo Band ed il 10 il gran finale con Mixed by Erry.

Nei prossimi giorni saranno svelati ulteriori dettagli dell’evento, anche i partner che prendono parte a MareBirra 2026 e soprattutto le specialità enogastronomiche che ben si sposano con la birra.