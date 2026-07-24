Prende il via “Angri, un’estate da vivere”

ANGRI. Prende il via ufficiale “Angri, un’estate da vivere”, il prestigioso cartellone di eventi estivi promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Angri. Un programma di alto profilo che, dal 31 luglio fino al prossimo 3 ottobre, accenderà i riflettori sui luoghi simbolo della città, a partire dal suggestivo Castello Doria, donando ai cittadini e ai visitatori un’offerta artistica di assoluta qualità, totalmente variegata e multidisciplinare. Non una semplice rassegna, ma un vero e proprio manifesto culturale che unisce il teatro d’autore, la grande musica sinfonica e pop, il cinema sotto le stelle, la valorizzazione della memoria storica e l’inclusione sociale. Il sipario si alza venerdì 31 luglio con lo straordinario spessore artistico di Gianfranco Gallo in “Captivo”, accompagnato da un ensemble musicale d’eccellenza. Sarà solo il primo di una serie di appuntamenti imperdibili. Tra i momenti più attesi spiccano la serata d’onore dell’8 agosto con un gigante del cinema mondiale, Giancarlo Giannini, che si esibirà in “Mi manda Giancarlo”, e il grande concerto del 23 agosto dell’Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania, diretta dal Maestro Dieter Holzapfel. A seguire, tanto divertimento con Vincenzo Comunale, protagonista di Zelig e straordinario interprete della Stand up comedy e con Gerardo Amarante, che farà vivere a tutta la comunità uno straordinario momento di convivialità. Spazio anche alla tradizione e all’identità locale dal 25 al 27 settembre con il ritorno del Palio Storico Città di Angri, che quest’anno si caratterizzerà per la Regia e la drammaturgia affidata a Gianfranco Gallo. “Abbiamo voluto fortemente un’identità visiva per rendere riconoscibile il lavoro di programmazione dell’Assessorato – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Gina Fusco – così nasce il logo Angricultura, l’incontro tra Arte, Appartenenza e Aggregazione. Abbiamo presentato il logo, ma anche il calendario “Angri, un’estate da vivere” come l’avvio di un investimento sulla bellezza, sulla socialità e sulla crescita del nostro territorio. Portiamo nelle nostre piazze artisti di fama internazionale, grandi nomi del teatro, ma anche momenti di riflessione profonda, musica indipendente, solidarietà e valorizzazione della nostra storia. Invitiamo tutti a vivere questa straordinaria estate d’arte e condivisione”. Il programma si articolerà attraverso rassegne consolidate e novità assolute: le serate magiche di “Cinema sotto le stelle”, le note d’autore del Quartetto Malinconico dedicate a Fabrizio De André con straordinari musicisti come il maestro Stefano Giuliano, la suggestiva Notte di San Lorenzo con osservazioni astronomiche guidate alla Torre del Castello, il Festival della Solidarietà “Braccia Aperte” a Fondo Badia. Si segnala, inoltre che dal 18 al 20 settembre il Castello Doria e i Giardini di Villa Doria ospiteranno il Wondercon, una ﬁera del fumetto, dell’editoria e del gaming con tantissimi eventi dedicati. La chiusura del cartellone sarà affidata alle sonorità travolgenti di Gabriele Esposito in concerto, il prossimo 3 ottobre, nella magnifica cornice del Castello Doria. Mario Rinaldi