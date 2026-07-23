Lsu del Parco Nazionale del Cilento: i chiarimenti del presidente Coccorullo

Il presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo interviene sulla vertenza dei 19 lavoratori ex Lsu in servizio presso l’Ente, dopo lo stato di agitazione proclamato dalla Fp Cgil Salerno. In una nota inviata a Prefetto, Regione Campania e sindacato, il presidente ha chiarito che l’assenza al tavolo regionale del 16 luglio non sarebbe stata dovuta a disinteresse, ma a impegni istituzionali già programmati e alla convocazione arrivata soltanto due giorni prima. Per questo è stata chiesta la riconvocazione dell’incontro. Al centro della questione resta la situazione dei lavoratori, impiegati con contratti part-time da 12 ore settimanali. Il Parco ha evidenziato lo sforzo economico sostenuto negli ultimi anni, spiegando di aver anticipato con risorse proprie gli stipendi a fronte di un credito verso la Regione Campania di circa 840 mila euro per somme non ancora trasferite. L’Ente ha inoltre ribadito la proposta di un progetto quinquennale per integrare reddito e ore lavorative dei dipendenti, molti dei quali vicini alla pensione, ma ha sottolineato la necessità del sostegno economico della Regione per rendere possibile il percorso. Coccorullo ha infine confermato la disponibilità del Parco a un nuovo confronto con Regione e sindacati per chiarire la situazione e trovare una soluzione alla vertenza. La vicenda resta quindi aperta, in attesa del nuovo confronto istituzionale tra Ente Parco, Regione Campania e organizzazioni sindacali. Il prossimo incontro dovrà servire a chiarire tempi e modalità del percorso individuato, sia per quanto riguarda la situazione dei lavoratori coinvolti sia per il recupero delle somme ancora attese dal Parco.