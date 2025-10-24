Premio ‘Val di Comino’ compie 50 anni: ecco i vincitori

(Adnkronos) – Resi noti i vincitori del cinquantesimo premio letterario 'Val di Comino'. Fondato nel lontano 1976 dallo scrittore Gerardo Vacana, il premio, considerato tra i più̀ importanti riconoscimenti letterari italiani, taglia quest’anno il traguardo del mezzo secolo di vita. Insieme allo Strega è il più antico e longevo premio letterario del Lazio. Ancora oggi è Vacana, con il figlio Luigi e gli organizzatori storici del Centro Studi Letterari 'Val di Comino', a portare avanti l’evento di grandissimo spessore culturale. Una manifestazione che non ha mai saltato una sola edizione, che neppure il Covid-9 è riuscito a fermare, in piena pandemia. Ecco i Vincitori che riceveranno, domenica 26 ottobre, alle 18.00 al teatro comunale di Alvito, l’edizione numero 50 del premio: per la poesia Maria Benedetta Cerro, per l’insieme della sua opera, Alessandrina De Rubeis, con il volume 'La neve e il mandarino' (Edizioni Eva, Venafro) e Amerigo Iannacone, 'In memoriam', per il testo Ruit Hora (Edizioni Eva, Venafro); per la saggistica letteraria Tommaso Di Brango, con 'Scritture dell’incompiuto'. Saggi e recensioni (Mondostudio Edizioni, Cassino); per la saggistica storica Aldo Cazzullo, per il testo Mussolini il capobanda (Mondadori, Milano); per la storia locale Rosanna Tempesta, con San Donato Val di Comimo dal Regno borbonico allo Stato unitario (Arte Stampa Editore, Roccasecca); per il giornalismo Fabrizio Casinelli, direttore Comunicazione, Rai; per il Giornalismo Televisivo Francesca Spaziani Testa, Rai Sport; per il teatro Eleonora Brown, alla Carriera. Quest’ultima indimenticabile nei panni di Rosetta, la figlia di Cesira, impersonata da Sophia Loren nel film 'La ciociara' di De Sica. Una pellicola pluripremiata, compreso un oscar, tra le più celebri del nostro cinema, ispirata dall’omonimo romanzo di Moravia. La giuria del 'Val di Comino', presieduta da Giovanna Ioli, annovera Marcello Carlino e Maddalena Vacana. Sfogliando il glorioso albo d’oro dei premiati, compaiono tra gli altri gli scrittori Mario Luzi, Andrea Zanzotto, Edoardo Sanguineti, Tonino Guerra, Vivian Lamarque, Maria Luisa Spaziani, Giovanni Raboni, Luciano Erba, Jolanda Insana, Claudio Magris, Luigi Baldacci, Evgenij Solonovich, Jacqueline Risset, Alberto Bevilacqua, Edith Bruck; i giornalisti Chiocci, Martinelli, Molinari, Fontana, Trufelli; ma anche gli attori Giancarlo Giannini, Giorgio Albertazzi, Enzo Decaro, Enrico Lo Verso, Vincent Spano, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Angela Luce, Violante e Michele Placido, Silvio Muccino e tanti altri. I nomi di quest’anno, che non hanno bisogno di alcuna presentazione, arricchiscono ulteriormente un Albo d’Oro tra i più̀ riconosciuti in assoluto. La manifestazione, come sempre, dopo un recital dalle pagine dei vincitori, affidato a Dionisio Paglia, omaggerà gli ospiti e i presenti anche in musica. In cartellone un concerto d’onore, con l’interpretazione di Stella Alonzi (soprano) e Mauro De Santis (tenore) accompagnati al pianoforte da Giacomo Cellucci. Alvito e la Val di Comino sono pronte: attendono solo l’inizio, per festeggiare i primi cinquant’anni del loro premio letterario.

