Prediction markets: finanza o gioco d’azzardo? Il nodo regolatorio emerso all’EASG Conference

Prevedere il futuro è sempre stata una delle grandi ambizioni dell’uomo. Ci provavano gli aruspici nell’antica Roma, i sacerdoti delle civiltà più lontane, i druidi e gli indovini. Ci ha provato Nostradamus, con interpretazioni delle sue profezie spesso controverse. E continuiamo a farlo anche noi, ogni giorno. Al bar, durante una cena tra amici, nelle chat di gruppo. Chi vincerà le elezioni? Quale squadra conquisterà il campionato? Chi trionferà al prossimo Festival di Sanremo?

Prevedere quello che accadrà ci fa sentire intelligenti, preparati, capaci di interpretare la realtà prima degli altri. Ed è probabilmente anche su questo desiderio che si fonda il successo dei prediction markets, piattaforme digitali che trasformano le previsioni in contratti negoziabili. Sono loro il vero fenomeno del web dell’ultimo periodo.

Cosa sono i prediction markets e come funzionano

Se non avete mai sentito parlare di Prediction Markets è fondamentale allora capire cosa sono e come funzionano. “Il loro meccanismo è abbastanza semplice: si tratta di piattaforme che propongono una domanda su un evento futuro e gli utenti possono acquistare contratti legati ai possibili risultati. Se un contratto che paga un dollaro in caso di successo viene scambiato a 60 centesimi, il mercato attribuisce implicitamente all’evento una probabilità del 60%. Una stima che cambia continuamente attraverso domanda e offerta”, ci spiega Davide Luciani, caporedattore di SlotMania.it.

Sembrano delle vere e proprie scommesse, ma con alcune importanti differenze: non è un bookmaker a stabilire le quote, ma sono gli stessi partecipanti a determinare il prezzo. Così funziona, ad esempio, Polymarket, una tra le piattaforme più conosciute e interamente basata su tecnologia blockchain, oppure Kalshi, che opera attraverso contratti su eventi regolamentati negli Stati Uniti. Entrambe sono state bloccate in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto considerate come di siti di gioco non autorizzati. Gli argomenti trattati da queste piattaforme possono essere diversissimi: risultati elettorali, decisioni economiche, eventi sportivi, premi cinematografici e fenomeni meteorologici. Perché tutto, in effetti, può essere predetto.

Il problema delle regole: finanza o gioco d’azzardo?

Proprio questa varietà rende complessa la regolamentazione. Il tema è stato affrontato durante l’EASG Conference 2026 di Copenaghen, dove esperti internazionali hanno discusso il confine tra strumenti finanziari e gambling. “Gli esperti del settore hanno evidenziato l’assenza di un quadro normativo europeo omogeneo, con alcuni contratti che potrebbero rientrare nella disciplina finanziaria, mentre altri nelle normative nazionali sul gioco d’azzardo. Entrano così in gioco regolamenti differenti, come MiFID II e MiCA, quest’ultimo rilevante quando vengono utilizzate determinate tipologie di criptoattività. Una situazione complessa non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dove i contratti sottoposti alla vigilanza federale della CFTC possono entrare in conflitto con le competenze statali sulle scommesse”, commenta ancora Luciani.

Il rischio è che prodotti sostanzialmente simili vengano sottoposti a obblighi e controlli completamente differenti, creando incertezze e possibili lacune normative.

Un fenomeno destinato a cambiare il web?

“Quello su cui sono d’accordo gli esperti, però, è che i prediction markets rappresentano qualcosa di più di una nuova forma di intrattenimento. Possono diventare strumenti per raccogliere aspettative collettive e interpretare l’evoluzione di eventi economici, politici e sociali. Ma non sono infallibili: i prezzi possono risentire di scarsa liquidità, manipolazioni e informazioni incomplete”, conclude Luciani.

Conoscere il loro funzionamento sarà quindi fondamentale per trovare un equilibrio tra innovazione, trasparenza e tutela degli utenti. E per continuare a giocare a fare gli indovini, ma in maniera responsabile.