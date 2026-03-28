Famiglia del bosco, De Luca: Darei tre anni di carcere ai genitori - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. Zambrano presenta il suo programma. Il video
Casinò di Sanremo ospita il Premio Internazionale Roberto Murolo
SMET e ORAIGO, progetto per prevenire i colpi di sonno alla guida
Famiglia del bosco, De Luca: Darei tre anni di carcere ai genitori
Ultimora

Famiglia del bosco, De Luca: Darei tre anni di carcere ai genitori

  • Marzo 28, 2026
  • 0
  • 254
  • 1 Min Read
Famiglia del bosco, De Luca: Darei tre anni di carcere ai genitori

Duro intervento di Vincenzo De Luca sul caso della famiglia che viveva isolata nei boschi dell’Abruzzo. L’ex governatore della Campania e candidato sindaco di Salerno ha criticato con fermezza la decisione dei genitori, condannati a tre anni di carcere.

 La vicenda riguarda una coppia residente a Palmoli, in provincia di Chieti, che aveva scelto uno stile di vita radicale, vivendo con i tre figli in una casa di pietra priva di elettricità e riscaldamento, senza garantire ai minori istruzione e adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i bambini non erano vaccinati e venivano lavati solo una volta a settimana. Dopo l’intervento della Procura, i minori sono stati allontanati dalla famiglia e affidati a una comunità.

De Luca ha definito la situazione “inaccettabile”, sottolineando la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei minori e ribadendo che “la libertà individuale non può mai andare a scapito della salute e della dignità dei bambini”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013