Famiglia del bosco, De Luca: Darei tre anni di carcere ai genitori

Duro intervento di Vincenzo De Luca sul caso della famiglia che viveva isolata nei boschi dell’Abruzzo. L’ex governatore della Campania e candidato sindaco di Salerno ha criticato con fermezza la decisione dei genitori, condannati a tre anni di carcere.

La vicenda riguarda una coppia residente a Palmoli, in provincia di Chieti, che aveva scelto uno stile di vita radicale, vivendo con i tre figli in una casa di pietra priva di elettricità e riscaldamento, senza garantire ai minori istruzione e adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i bambini non erano vaccinati e venivano lavati solo una volta a settimana. Dopo l’intervento della Procura, i minori sono stati allontanati dalla famiglia e affidati a una comunità.

De Luca ha definito la situazione “inaccettabile”, sottolineando la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei minori e ribadendo che “la libertà individuale non può mai andare a scapito della salute e della dignità dei bambini”.