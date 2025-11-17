Poste italiane prima in Europa per qualità e trasparenza comunicazione digitale - Le Cronache
Poste italiane prima in Europa per qualità e trasparenza comunicazione digitale
Improperi ai poliziotti durante lo sfratto, Morgan assolto dalle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale
Coppa Davis, quando gioca l’Italia? Gli azzurri a caccia della semifinale
Tumori: Ail, a Firenze la campagna Car-t per migliore accesso e gestione terapie
Poste italiane prima in Europa per qualità e trasparenza comunicazione digitale

Poste italiane prima in Europa per qualità e trasparenza comunicazione digitale

(Adnkronos) – Poste Italiane è la prima delle 500 principali aziende europee per capitalizzazione nella trasparenza della comunicazione corporate e finanziaria sui canali digitali. Lo comunica il Gruppo in una nota, citando il risultato frutto della ricerca “Webranking Europe 500” la classifica stilata da Lundquist, in collaborazione con la società svedese Comprend, che analizza la chiarezza e la correttezza del flusso informativo rivolto a investitori, cittadini e stakeholder. 

Il sito posteitaliane.it del Gruppo guidato dall’ad Matteo Del Fante e dal direttore generale, Giuseppe Lasco, sul podio della rilevazione Webranking Europe 500 già nel 2024 con il secondo posto, ha ottenuto il punteggio di 95,9 su 100 affermandosi sia nella classifica assoluta sia in quella di settore. L’aspetto ancora più significativo del percorso di Poste Italiane è la rapida ascesa dell’azienda nella classifica: nel 2016, infatti, Poste italiane era collocata in 246esima posizione, a dimostrazione del valore del lavoro compiuto dall’azienda nella comunicazione digitale nell’arco di un decennio. 

La ricerca ha motivato il primato europeo di Poste Italiane spiegando che l’azienda “ha continuato a crescere e ora è in cima alla classifica per la prima volta, raggiungendo il punteggio rilevante di 95,9 su 100 punti. L’azienda si distingue per la solida governance e le informazioni sulle relazioni con gli investitori, nonché per i contenuti chiari e tempestivi relativi alla stampa e al titolo. Il sito web di Poste Italiane riflette un approccio di comunicazione ben integrato, in cui informazioni finanziarie, di sostenibilità e aziendali sono interconnesse”. 

