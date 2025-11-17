Improperi ai poliziotti durante lo sfratto, Morgan assolto dalle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Poste italiane prima in Europa per qualità e trasparenza comunicazione digitale
Improperi ai poliziotti durante lo sfratto, Morgan assolto dalle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale
Coppa Davis, quando gioca l’Italia? Gli azzurri a caccia della semifinale
Tumori: Ail, a Firenze la campagna Car-t per migliore accesso e gestione terapie
Ultim'ora Nazionale

Improperi ai poliziotti durante lo sfratto, Morgan assolto dalle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale

  • Novembre 17, 2025
  • 0
  • 51
  • 1 Min Read
Improperi ai poliziotti durante lo sfratto, Morgan assolto dalle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale

(Adnkronos) – Il Tribunale di Monza ha assolto in primo grado “perché il fatto non sussiste” Marco Castoldi, in arte Morgan, dall’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, per il quale i cantante era a processo. I fatti risalgono al giugno del 2019, quando Morgan era stato sfrattato dalla sua abitazione di Monza da alcuni poliziotti, nei confronti dei quali aveva usato delle espressioni colorite definendoli “ignoranti”, “mostri”, “ridicoli” e ancora “becchini” e altri epiteti.  

“C’è grande soddisfazione, era stata chiesta una condanna a nove mesi e il mio assistito è stato assolto perché il fatto non sussiste”, spiega all’Adnkronos il legale di Morgan, Roberto Iannaccone. Il giudice “ha accolto – prosegue l’avvocato – la linea difensiva per cui ha prevalso il contenuto artistico delle espressioni utilizzate da Morgan prevalevano sul contenuto giuridico dell’oltraggio”. In sostanza, la difesa ha ritenuto che gli epiteti, utilizzati da Morgan nei confronti delle forze dell’ordine, in occasione dello sfratto, fossero espressione “di un gergo teatrale” non riferito in particolare agli agenti, aggiunge l’avvocato Iannaccone. Che evidenzia anche la soddisfazione di Morgan: “Il mio assistito è contentissimo, siamo soddisfatti”.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025