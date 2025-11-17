Fabio Esposito: “Con Bandecchi la Campania può finalmente ripartire” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Fabio Esposito: “Con Bandecchi la Campania può finalmente ripartire”
Poste italiane prima in Europa per qualità e trasparenza comunicazione digitale
Improperi ai poliziotti durante lo sfratto, Morgan assolto dalle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale
Coppa Davis, quando gioca l’Italia? Gli azzurri a caccia della semifinale
Attualità Campania

Fabio Esposito: “Con Bandecchi la Campania può finalmente ripartire”

  • Novembre 17, 2025
  • 0
  • 49
  • 2 Min Read
Fabio Esposito: “Con Bandecchi la Campania può finalmente ripartire”

Nella mattinata del 17 novembre 2025, presso il Molo 46 di Caserta, alla presenza del Candidato alla presidenza della Regione Campania, Stefano Bandecchi, si è svolta la presentazione ufficiale del candidato Fabio Esposito per la lista Dimensione Bandecchi. L’evento, seguito da un pubblico numeroso e partecipe, ha offerto a Esposito l’occasione per illustrare le motivazioni della propria candidatura, sottolineando la necessità di una nuova stagione politica per il territorio.

 

Durante l’incontro, Bandecchi ha richiamato l’attenzione sulla gestione del PNRR, ricordando che “la Regione Campania ha utilizzato appena il 15% dei fondi disponibili”, definendo questa carenza una responsabilità grave che penalizza cittadini e imprese. Il candidato presidente ha inoltre lanciato un messaggio forte sulla Terra dei Fuochi, affermando: “Se fossi mai io il presidente di questa Regione, la Terra dei Fuochi avrebbe il tempo e le ore contate”.

 

Fabio Esposito ha espresso pieno sostegno alle parole di Bandecchi, dichiarandosi convinto della sua capacità di trasformare emergenze croniche in risultati concreti. Ha infine ribadito il proprio impegno verso una Campania più efficiente, sicura e capace di utilizzare al meglio le risorse disponibili, evidenziando come il cambiamento sia non solo necessario, ma ormai urgente.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013