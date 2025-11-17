Fabio Esposito: “Con Bandecchi la Campania può finalmente ripartire”

Nella mattinata del 17 novembre 2025, presso il Molo 46 di Caserta, alla presenza del Candidato alla presidenza della Regione Campania, Stefano Bandecchi, si è svolta la presentazione ufficiale del candidato Fabio Esposito per la lista Dimensione Bandecchi. L’evento, seguito da un pubblico numeroso e partecipe, ha offerto a Esposito l’occasione per illustrare le motivazioni della propria candidatura, sottolineando la necessità di una nuova stagione politica per il territorio.

Durante l’incontro, Bandecchi ha richiamato l’attenzione sulla gestione del PNRR, ricordando che “la Regione Campania ha utilizzato appena il 15% dei fondi disponibili”, definendo questa carenza una responsabilità grave che penalizza cittadini e imprese. Il candidato presidente ha inoltre lanciato un messaggio forte sulla Terra dei Fuochi, affermando: “Se fossi mai io il presidente di questa Regione, la Terra dei Fuochi avrebbe il tempo e le ore contate”.

Fabio Esposito ha espresso pieno sostegno alle parole di Bandecchi, dichiarandosi convinto della sua capacità di trasformare emergenze croniche in risultati concreti. Ha infine ribadito il proprio impegno verso una Campania più efficiente, sicura e capace di utilizzare al meglio le risorse disponibili, evidenziando come il cambiamento sia non solo necessario, ma ormai urgente.