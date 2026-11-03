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Polonia, allarme bomba su volo da Londra: chiuso aeroporto di Modlin a Varsavia

  • Novembre 3, 2026
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Polonia, allarme bomba su volo da Londra: chiuso aeroporto di Modlin a Varsavia

(Adnkronos) –
L’aeroporto di Modlin a Varsavia è stato chiuso dopo l’atterraggio non previsto, per un allarme bomba a bordo, di un volo di linea della compagnia polacca Lot, proveniente dallo scalo londinese di Heathrow. “Un volo proveniente da Londra è atterrato all’aeroporto di Modlin alle 10:01 con 181 persone a bordo. L’aeroporto è stato chiuso. Siamo in attesa di conoscere l’esito del lavoro degli artificieri”, ha dichiarato Adam Szabłowski, portavoce dell’aeroporto di Varsavia Modlin. 

Il Boeing 737 MAX avrebbe dovuto atterrare all’aeroporto Chopin di Varsavia quando è scattato l’allarme. Secondo quanto riferito, gli artificieri hanno ispezionato il velivolo e i bagagli dei passeggeri dopo l’atterraggio. Questo scalo, che si trova a circa 35 chilometri dalla capitale Varsavia, è utilizzato principalmente dalle compagnie low cost. ”A causa della situazione attuale, l’aeroporto di Varsavia-Modlin rimane chiuso fino a nuovo avviso. I servizi di emergenza stanno lavorando per verificare la minaccia segnalata e garantire la sicurezza di tutte le persone presenti in aeroporto”, ha aggiunto Szabłowski. 

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