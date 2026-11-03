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Chi era Jesus De Miguel, il calciatore morto dopo uno scontro in campo con il portiere avversario

  • Novembre 3, 2026
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Chi era Jesus De Miguel, il calciatore morto dopo uno scontro in campo con il portiere avversario

(Adnkronos) – Tragedia nel calcio spagnolo: è morto oggi, martedì 3 novembre, il calciatore Jesus De Miguel. L’attaccante del Tenerife era ricoverato in terapia intensiva dopo il fallo subito dal portiere dell’Andorra in un match della seconda divisione spagnola. De Miguel aveva avuto un arresto cardiocircolatorio dopo essere stato travolto dall’uscita del portiere avversario, Jesus Owono. Il club ha annunciato la sua in mattinata. Aveva 30 anni. 

Chi era Jesus De Miguel? Nato a Madrid il 21 settembre 1996, l’attaccante si era fatto strada nel calcio spagnolo lontano dai riflettori. La sua carriera era iniziata nelle categorie minori, con le esperienze all’Union Adarve, al Fuenlabrada, al Navalcarnero e all’Unionistas de Salamanca. Il vero salto di qualità era arrivato con il Castellon, club al quale si era unito nel gennaio 2023 e con cui aveva trovato continuità dopo anni complicati. 

De Miguel era stato tra gli uomini chiave della promozione in Segunda Division, trascinando la squadra a suon di gol. Nel campionato 2023/24 aveva realizzato 16 reti, diventando il miglior marcatore del proprio raggruppamento di Primera Federacion. Un rendimento che gli aveva permesso anche di conquistare il riconoscimento dell’Afe, l’Associazione dei calciatori spagnoli, come miglior giocatore del Gruppo II. 

Dopo aver collezionato 88 presenze e 25 gol con il Castellon, De Miguel era approdato al Tenerife nell’estate 2025. Anche alle Canarie si era rivelato decisivo, contribuendo alla promozione in Segunda Division con 11 reti e raggiungendo così il terzo salto di categoria della carriera. Dopo un’estate condizionata dalla pubalgia, è tornato in campo riprendendosi il suo spazio e ieri, lunedì 2 novembre, è stato colpito da un arresto cardiaco in seguito a uno scontro con il portiere Jesus Owono durante Tenerife-Andorra. Uno scontro fatale.  

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