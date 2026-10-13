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Polichetti: La piccola salernitana Francesca Pia sta bene e cresce dopo il parto eccezionale

  • Ottobre 13, 2026
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Polichetti: La piccola salernitana Francesca Pia sta bene e cresce dopo il parto eccezionale

Per la seconda volta in pochi giorni, ieri il professor Mario Polichetti è stato ospite di La volta buona, il programma di punta del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, per raccontare la straordinaria nascita di Francesca Pia, venuta al mondo nel Salernitano da una mamma di 59 anni e un papà di 70.

Un caso raro che ha suscitato interesse anche a livello nazionale, soprattutto per le circostanze eccezionali del concepimento e per le ottime condizioni di salute della piccola, che oggi pesa 4,5 chilogrammi.

«Raccontare una storia come questa anche su una rete nazionale è motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato Polichetti –. Al di là della straordinarietà del caso, la cosa più importante è che Francesca Pia stia bene e cresca regolarmente. Per tutta l’équipe, vedere il risultato del proprio lavoro trasformarsi nella nascita di una nuova vita è la gratificazione più grande»

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