Agropoli. E’ l’ebolitano Walter Avallone la vittima dell’omicidiio

Ha un nome la vittima dell’omicidio scoperto nella mattinata di oggi in località Trentova, ad Agropoli. Si tratta di Walter Avallone, 55 anni, originario di Eboli, di professione vigilantes, trovato senza vita all’interno della sua Ford B-Max bianca, ferma in uno spiazzo sterrato della zona.

A lanciare l’allarme è stato un carabiniere libero dal servizio che, durante una corsa mattutina, ha notato l’auto e si è accorto della presenza dell’uomo nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli e agli agenti della Polizia Municipale.

I primi accertamenti hanno evidenziato lesioni sul corpo della vittima. In un primo momento si era ipotizzato che l’uomo fosse stato colpito con un’arma da taglio, ma successivamente ha preso corpo l’ipotesi che la morte sia stata provocata da un colpo d’arma da fuoco. Saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire la dinamica dell’aggressione e la causa esatta del decesso.

Il medico legale Adamo Maiese ha effettuato un primo esame esterno della salma, mentre gli specialisti hanno eseguito i rilievi all’interno dell’auto e nell’area circostante, alla ricerca di elementi utili alle indagini. L’eventuale autopsia potrà fornire ulteriori indicazioni sulla natura delle ferite e sull’orario della morte.

Tra gli aspetti al vaglio degli investigatori c’è anche l’arma utilizzata, che al momento non è stata rinvenuta. Particolare attenzione è rivolta inoltre ai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona: le immagini potrebbero contribuire a ricostruire gli ultimi spostamenti di Avallone, verificare se fosse solo a bordo dell’auto e individuare eventuali persone o veicoli entrati in contatto con lui prima del delitto.

Gli inquirenti stanno lavorando anche per ricostruire le ultime ore di vita del 55enne, attraverso gli accertamenti investigativi e l’ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono state rese note indicazioni certe sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate.