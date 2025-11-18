Polichetti: Al Ruggi visite oculistiche nel 2026 - Le Cronache Salerno
Polichetti: Al Ruggi visite oculistiche nel 2026

Crescono malumori e proteste dopo la comunicazione delle disponibilità per le visite oculistiche negli ambulatori dell’Asl salernitana, con appuntamenti fissati solo tra settembre e ottobre 2026 a Salerno e addirittura a gennaio 2026 a Castellabate. Una situazione che alimenta polemiche e apre un nuovo fronte di critica nei confronti della gestione sanitaria regionale. È durissimo Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che punta il dito contro la guida regionale della sanità targata centrosinistra: “Siamo davanti a un quadro disarmante, frutto di anni di gestione inefficace. Se per una semplice visita oculistica bisogna aspettare più di un anno, vuol dire che il sistema è allo sbando. Questa è la vera eredità del centrosinistra alla guida della sanità campana”. Polichetti denuncia liste d’attesa ormai “fuori controllo”: “Le agende così lontane nel tempo non sono un inconveniente, sono il segno evidente di un fallimento. I cittadini vengono abbandonati e costretti a rivolgersi al privato, mentre il pubblico continua a soffrire carenze croniche di personale, organizzazione e programmazione”. Il dirigente Udc chiede un cambio di passo immediato: “La Regione deve intervenire subito: potenziamento degli organici, apertura di nuove agende e un piano straordinario per recuperare le visite. Continuare a giustificare questi ritardi significa non avere rispetto per la salute delle persone”. Polichetti annuncia infine iniziative politiche e istituzionali: “Non resteremo a guardare. Pretendiamo trasparenza, responsabilità e soprattutto efficienza. La sanità campana merita molto di più di ciò che sta ricevendo”.

