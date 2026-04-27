Playoff, ecco la griglia

Da domenica 3 maggio, dopo la conclusione ufficiale della regular season della Lega Pro, inizierà la lunga maratona playoff, che assegnerà l’ultimo posto utile per la promozione in Serie B.

Ecco tutti gli accoppiamenti, le date e le squadre qualificate turno per turno.

GLI ACCOPPIAMENTI DEL PRIMO TURNO – GIRONE A

– Trento-Giana Erminio

– Cittadella-Arzignano Valchiampo

– Lumezzane-Alcione Milano

GLI ACCOPPIAMENTI DEL PRIMO TURNO – GIRONE B

– Juventus Next Gen- Vis Pesaro

– Pianese-Ternana

– Pineto-Gubbio

GLI ACCOPPIAMENTI DEL PRIMO TURNO – GIRONE C

– Casertana-Atalanta

– Crotone-Audace Cerignola

– Monopoli-Casarano

SQUADRE QUALIFICATE AL SECONDO TURNO DELLA FASE A GIRONI

– Lecco (girone A), Campobasso (girone B), Cosenza (girone C)

FASE NAZIONALE – SQUADRE GIA’ QUALIFICATE AL PRIMO TURNO

Renate (girone A), Ravenna (girone B), Salernitana (girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)

FASE NAZIONALE – SQUADRE GIA’ QUALIFICATE AL SECONDO TURNO

Brescia (girone A), Ascoli (girone B), Catania (girone C)

Serie C, playoff 2025/26: le date

La Lega Pro ha reso noto le date ufficiali entro le quali si svolgeranno i playoff di Serie C. Rimane confermato il format delle precedenti edizioni, con una fase regionale e una nazionale – entrambe di 2 turni – e una final four divisa in semifinali e finali su andata e ritorno.

PRIMA FASE

1° Turno | in gara secca DOMENICA 3 MAGGIO 2026

2° Turno | in gara secca MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026

FASE NAZIONALE

1° Turno | gara d’andata DOMENICA 10 MAGGIO 2026

1° Turno | gara di ritorno MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026

2° Turno | gara d’andata DOMENICA 17 MAGGIO 2026

2° Turno | gara di ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026

FINAL FOUR

Semifinali | gara d’andata DOMENICA 24 MAGGIO 2026

Semifinali | gara di ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026

Finale | gara d’andata DOMENICA 2 GIUGNO 2026

Finale | gara di ritorno MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2026