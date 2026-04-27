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Cantone, ‘felice ed emozionato di poter tornare al lavoro nella mia terra’

  • Aprile 27, 2026
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Cantone, ‘felice ed emozionato di poter tornare al lavoro nella mia terra’

“Sono andato via dalla Campania nel 2007, sono praticamente 19 anni, quindi sono felicissimo e emozionato di poter tornare a lavorare nelle mie terre. Con grande umiltà cercherò di capire bene qual è la situazione per mettermi a lavorare, ma questo arriverà subito dopo”. Così il procuratore di SALERNO Raffaele Cantone ha risposto ai cronisti a margine della cerimonia di insediamento svoltasi oggi. Particolare attenzione sarà rivolta anche al tema del caporalato e dell’immigrazione. “Questo credo sia un tema di grande interesse. Io ho maturato un minimo di esperienza perché anche a Perugia avevamo situazioni di questo tipo. È un tema sicuramente che sarà fra i primi e soprattutto proveremo anche a utilizzare quelli che sono gli strumenti che, per esempio in materia di norme in materia di prevenzione e antimafia, possono essere messi in campo con riferimento allo sfruttamento della manodopera”.

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