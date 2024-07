Pioggia di medaglie alla scuola di ballo di Maria Romano di Salerno

Pioggia di medaglie alla Scuola di ballo di Maria Romano ai Campionati italiani di Rimini. Gruppo Danza under 11 latin style sincronizzato categoria C MEDAGLIA D’ORO Gruppo danza under 11 latin style coreografico categoria C MEDAGLIA D’ORO Piccolo gruppo under 11 latin style sincronizzato categoria C MEDAGLIA D’ARGENTO Piccolo gruppo under 11 latin style coreografico categoria C MEDAGLIA D’ARGENTO Gruppo Danza under 15 latin style sincronizzato categoria C MEDAGLIA D’ARGENTO Gruppo danza under 15 latin style coreografico 6° classificati Piccolo gruppo open latin style coreografico 6° classificati Piccolo gruppo over 17 latin style coreografico categoria U 4° classificati