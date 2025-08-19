Pierro (Lega), presidente Porto Napoli-Salerno non incompatibile

“Sarà stato un brutto colpo di sole se il collega Rubano mette in dubbio il profilo indicato a presidente del porto di Napoli e Salerno. Non fosse perché proprio i colleghi di Forza Italia hanno espresso parere favorevole alla nomina di Cuccaro in Commissione Trasporti alla Camera”. Lo dichiara il deputato campano della Lega Attilio Pierro. “Sappiamo bene – aggiunge in una nota – quanto sia importante affidare la guida di un ente di rilievo per la nostra regione ad una figura di grande competenza ed è questo il caso. Se poi il collega Rubano smentisce i suoi colleghi o è uscito dalla maggioranza o semplicemente non conosce l’argomento”.