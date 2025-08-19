“Sarà stato un brutto colpo di sole se il collega Rubano mette in dubbio il profilo indicato a presidente del porto di Napoli e Salerno. Non fosse perché proprio i colleghi di Forza Italia hanno espresso parere favorevole alla nomina di Cuccaro in Commissione Trasporti alla Camera”. Lo dichiara il deputato campano della Lega Attilio Pierro. “Sappiamo bene – aggiunge in una nota – quanto sia importante affidare la guida di un ente di rilievo per la nostra regione ad una figura di grande competenza ed è questo il caso. Se poi il collega Rubano smentisce i suoi colleghi o è uscito dalla maggioranza o semplicemente non conosce l’argomento”.
Post Recenti
- Sorrento, di nuovo in carcere “Lello il sensitivo”
- Netanyahu attacca Macron: “Riconoscimento Palestina alimenta fuoco antisemita”
- Pierro (Lega), presidente Porto Napoli-Salerno non incompatibile
- Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso
- Zinzi (Lega), imbarazzante il centrosinistra in Campania
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco