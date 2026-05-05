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Piero De Luca (Pd): “Soddisfatti per elezione di Parente, avanti così”

  • Maggio 5, 2026
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Piero De Luca (Pd): “Soddisfatti per elezione di Parente, avanti così”

Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Geppino Parente alla Presidenza della Provincia di Salerno. Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro politico serio e condiviso che ha visto tutte le forze del centrosinistra unite attorno a una candidatura autorevole e profondamente radicata nel territorio”. Lo dichiara in una nota l’on Piero De Luca, segretario regionale del Pd. “Questa elezione-continua De Luca-conferma la solidità di un percorso costruito con responsabilità e visione, capace di mettere al centro lo sviluppo della provincia e i bisogni concreti delle comunità locali. Con il Presidente Parente proseguiremo con determinazione nel lavoro già avviato, garantendo continuità ai grandi investimenti in corso: dall’edilizia scolastica alle infrastrutture viarie, fino ai progetti strategici legati alla mobilità, all’aeroporto e alla riqualificazione urbana. In un contesto nazionale segnato da tagli agli enti locali da parte del Governo, il nostro impegno sarà ancora più forte per difendere i servizi ai cittadini e sostenere Comuni e Province, valorizzando il ruolo delle autonomie territoriali. Sono certo che Geppino Parente saprà guidare con competenza, equilibrio e spirito di servizio questa nuova fase, nell’interesse dell’intera provincia di Salerno, dando continuità a un modello amministrativo che ha prodotto risultati concreti e riconosciuti.”

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