Campagna. Amoruso al ballottaggio con Moscato. L’intervista

CAMPAGNA. Adele Amoruso sfiderà al ballottaggio Livio Moscato per la corsa alla poltrona di sindaco di Campagna. Se l’unica donna candidata a sindaco ha raggiunto una percentuale che le ha garantito il primato in questo primo turno, serrata è stata la sfida tra Moscato e D’Ambrosio, con poche centinaia di voti che hanno deciso chi sarà il competitor di Amoruso. Dunque, si andrà al ballottaggio. Il suo avversario sarà Moscato. Zero a zero palla a centro. Cosa può accadere ora? “Arriviamo a questa seconda fase con grande serenità. Ho condotto una campagna elettorale tranquilla, rispettosa e basata sui contenuti. Conosco da tempo entrambi i competitor e il confronto è sempre stato corretto. È naturale che ci sia un po’ di tensione, fa parte del gioco democratico, ma continuiamo ad affrontare tutto con equilibrio e lucidità. Il ballottaggio è una partita nuova, aperta, e sarà il voto dei cittadini a determinare la direzione futura”. Sperava di potercela fare al primo turno? O già aveva messo in conto la possibilità del ballottaggio? “Sono sempre stata realista. Non ho mai pensato di poter vincere al primo turno perché le coalizioni in campo erano molto equilibrate. Era prevedibile che la competizione si sarebbe giocata sul filo e che si sarebbe arrivati al ballottaggio. Per questo ci siamo preparati fin dall’inizio a un percorso in due fasi, consapevoli che la vera sfida sarebbe arrivata proprio adesso”. Quali potrebbero essere le possibili alleanze al ballottaggio? Nella corsa a tre, gli elettori del terzo classificato possono essere l’ago della bilancia. “Al momento non c’è alcuna ipotesi definita. Nei prossimi giorni incontrerò tutti i candidati e i rappresentanti del mio gruppo per valutare insieme ogni scenario. È chiaro che il terzo classificato potrà avere un ruolo determinante nell’esito finale, ma prima di parlare di alleanze è necessario confrontarsi, ascoltare e capire quali siano le condizioni politiche e programmatiche. La priorità resta sempre il bene della città”. Qual è il messaggio che vuole rivolgere a tutti gli elettori in vista del ballottaggio? “Desidero ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e incoraggiato durante questo lungo percorso. Il loro supporto è stato fondamentale. Ora ci attende lo sprint finale: abbiamo bisogno di una comunità ancora più compatta, consapevole e partecipe. Chiedo a tutti di continuare a credere nel nostro progetto e di accompagnarci con la stessa fiducia mostrata finora”. Saranno altri quattordici giorni di infuocata campagna elettorale. Ha già idea di come affrontarli? “Saranno giorni di grande concentrazione. Li affronterò con coraggio, determinazione e senso di responsabilità, che sono da sempre parte del mio modo di lavorare. Continueremo a incontrare i cittadini, a spiegare le nostre proposte e ad ascoltare le loro esigenze. Sarà una campagna intensa, ma condotta con lo stesso stile che ci ha accompagnato fin dall’inizio: rispetto, chiarezza e impegno”. Sembra che Amoruso, con la sua schiettezza e semplicità sia riuscita ad andare più a fondo dei bisogni degli elettori. Il ballottaggio è sicuramente una sfida a parte, che può decidersi in un senso o nell’altro. Ma ciò che si percepisce è un profondo rispetto per gli avversari da parte di tutti gli schieramenti scesi in campo.

Mario Rinaldi