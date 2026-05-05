Aeroporto Salerno, da luglio voli per Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Maiorca

Il Terminal Aviazione Generale dell’Aeroporto Costa d’Amalfi è ormai alle battute finali. Struttura moderna, linee essenziali e cinque ingressi indipendenti pensati per gestire i flussi e garantire privacy: il nuovo hub prende forma e si candida a diventare il simbolo concreto del rilancio dello scalo.

Parallelamente ai cantieri, si prepara il decollo operativo. Dal 22 maggio partirà il piano voli di Aeroitalia, che avrà base proprio a Salerno, con 19 frequenze settimanali verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. A partire da luglio, il network si amplierà anche verso destinazioni turistiche come Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Maiorca.

Il progetto procede dunque su un doppio binario: infrastrutture e rotte. Un percorso condiviso nel corso del recente incontro tra Gesac, Aeroitalia e Confindustria Salerno, con l’obiettivo di trasformare lo scalo in un volano economico stabile per il territorio.