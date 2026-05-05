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Sangiuliano, T. Annunziata merita sviluppo e legalita’

  • Maggio 5, 2026
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Sangiuliano, T. Annunziata merita sviluppo e legalita’

“L’abbattimento di Palazzo Fienga a Torre Annunziata costituisce un fatto assolutamente positivo, un avanzamento della civilta’ nella lotta irrinunciabile contro la camorra e suoi simboli. Sono orgoglioso di aver dato da ministro un modesto aiuto affinche’ cio’ si realizzasse nel segno della collaborazione istituzionale. Torre Annunziata ha una storia nobile e persone perbene, merita sviluppo, legalita’ e crescita”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Campania.

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